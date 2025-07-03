Подарок от бывшего за $210 тысяч: звездная сомелье, которая вылетела из 'Холостяка 13', показала свою квартиру на 25 этаже. Фото, видео

Алина Пухальская – сомелье, блогер и бывшая участница шоу "Холостяк 13" – показала, как живет в столице. Ее квартира расположена на 25 и 26 этажах новостройки и поражает панорамным видом и стильным интерьером. Общая площадь помещения – около 100 квадратных метров.

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В рамках проекта "По хатах" Пухальская рассказала, что "приобрела" квартиру еще до полномасштабного вторжения – тогда она стоила $70 тысяч. Однако ремонт и обустройство обошлись в два раза дороже – всего в жилье вложено более $210 тысяч. Больше всего она гордится кухней-студией с винным холодильником и профессиональной караоке-системой, а также панорамными окнами и собственной дегустационной зоной.

Как подчеркнула Пухальская, все с нуля, включая дизайнерский проект, она реализовывала вместе с командой специалистов. При этом квартира изначально была подарком от ее тогдашнего бойфренда. И хотя пара давно разошлась, они сохранили хорошие отношения.

Квартира выполнена в современном стиле с акцентами цвета индиго. На первом уровне размещены просторная кухня, гостиная и зона для дегустаций – с винным шкафом, который поддерживает идеальные температурные условия для хранения коллекции алкоголя. Здесь стоит профессиональное караоке-оборудование, которое Алина установила для шумных домашних вечеринок. В квартире много авторских деталей – например, полки из натурального дерева, встроенная подсветка, мягкие зоны с велюровыми текстурами.

Второй уровень отведен под спальню с видом на город, балкон и небольшую гардеробную комнату. Вся мебель – под заказ, включая кровать, тумбы и столики. Отдельного внимания заслуживает ванная – с прозрачной душевой зоной, мраморными плитами и зеркалами в полный рост. Пухальская признается, что обожает ванную комнату и проводит там "свои самые спокойные вечера".

Несмотря на визуальный минимализм в стиле квартиры, сама Пухальская не скрывает своей тяги к роскоши – ежемесячно она тратит на продукты до $1000, и это без учета вина. Самая дорогая бутылка в ее коллекции стоила $1,5 тысячи. В соцсетях она активно делится советами о винной культуре, организовывает дегустации, а ее личный мастер-класс стоит от $400.

Напомним, во время участия в "Холостяке 13" Алина привлекла к себе внимание ярким характером, уверенностью и умением отстоять собственные границы. Хотя она и не дошла до финала шоу, ее аудитория в Instagram продолжает стремительно расти, а блогер не только развивает собственный бренд, но и активно участвует в съемках новых проектов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия показала роскошный дом, который превратила в музей своей жизни. По словам певицы, она сама разрабатывала дизайн, лично выбирала каждый элемент декора и везла мебель из Италии и Дубая.

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