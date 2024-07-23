Девушка Тараса Цымбалюка эмоционально обратилась к 'диванным критикам', раскритиковавшим звезду 'Поймать Кайдаша' за русский язык. Видео

Ресторатор Светлана Готочкина находящаюся в отношениях с актером Тарасом Цымбалюком более двух лет, откровенно раскритиковала украинцев, которые негативно отнеслись к употреблению мужчиной русского языка. Она отметила, что граждане нашей страны с легкостью могут забыть множество добрых дел человека, если он допустит только одну ошибку.

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Бизнесвумен считает, что перед тем, как осуждать других, следует сначала оценить свои поступки. Эмоциональное обращение 36-летняя женщина опубликовала в своем Instagram. К тому же самая избранница звезды сериала "Поймать Кайдаша" является русскоязычной. На размещенном видео заметно, что ей сложно говорить на украинском, а данные профиля в социальной сети указаны на языке врага.

По мнению Светланы Готочкиной, украинцы, которые долгое время увлекались добрыми поступками человека, могут в один момент смешать его с грязью. Ресторатор считает, что такие ситуации возникают, когда большинству граждан не нравятся деяния конкретного лица.

"Почему вы в первую очередь не подумаете о себе, дорогие мои? Чего вы достигли в своей жизни? Как вы помогли сейчас обществу? Как вы помогли волонтерам?" – обратилась женщина к своей аудитории.

Бизнесвумен порекомендовала всем "диванным критикам", которые пишут негативные комментарии, обращать внимание на свою жизнь и обдумывать собственные поступки, прежде чем обвинять других.

Напомним, что украинский актер Тарас Цимбалюк провел один из своих выходных в компании, где была блоггер Анна Алхим, откровенно игнорирующая войну. На видео, которое женщина опубликовала в своем Instagram, видно, что знаменитость, который с начала полномасштабного вторжения стал послом языковых курсов по переходу на украинский, толерирует российский контент. Несмотря на постоянные заявления о том, что РФ долгое время пыталась влиять на сознание наших граждан своей культурой, 33-летний мужчина использует язык агрессора.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец Иван Дорн разозлил украинцев новыми видео, в котором "шутит" об уклонистах, перейдя на русский язык.

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