Дешевле, чем в новомодных частных: СолоХа рассекретила сумму, которую потратит в роддоме и подарок, который муж пообещал ей за ребенка

Украинская певица Тереза Балашова, более известная аудитории под сценическим псевдонимом СолоХа, раскрыла подробности своих будущих родов. Как поделилась исполнительница, третьего ребенка она будет рожать в киевском перинатальном центре, а потратить на это планирует около двух тысяч долларов.

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В комментарии для проекта "Тур зірками" артистка рассказала, что любимый мужчина будет рядом с ней в день, когда младенец появится на свет. Кстати, за рождение третьего ребенка муж звезды пообещал ей дорогостоящий подарок – новый автомобиль.

"Буду рожать с тем врачом, с которым были и предыдущие роды. Это будут партнерские роды. Муж будет со мной в одной палате. Мне так легче. Буду рожать в лучшем в Киеве перинатальном центре. Не хочу этих всех новомодных частных. Врачи мигрируют, а в перинатальном центре лучшие медики, реанимация, бомбоубежище. Это стоит немного дешевле, чем в частных, как договоришься. До двух тысяч долларов", – рассказала знаменитость.

По словам СолоХи, ее избранник всегда делает ей хорошие подарки. На этот раз, за рождение малыша, исполнительница попросила у любимого новую машину. Она давно мечтала об электроавтомобиле, поэтому муж осуществит такое желание.

"Всегда хотела, чтобы у меня была "электричка", чтобы не загрязнять воздух. Он просто сказал, что мы давно не меняли мне авто и как раз к рождению третьего ребенка было бы неплохо это сделать", – отметила звезда.

Напомним, что о своей третьей беременности СолоХа официально сообщила в конце марта этого года. Прямо во время концерта артистка призналась, что носит ребенка под сердцем.

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