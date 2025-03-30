СолоХа во время концерта призналась, что беременна в третий раз: как выглядят две дочери певицы

Во время сольного концерта в Киеве украинская певица СолоХа поделилась с поклонниками радостной новостью о предстоящем пополнении в семье. Прямо со сцены артистка призналась, что носит под сердцем третьего ребенка.

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По словам исполнительницы, о беременности она узнала во время подготовки к выступлению, поэтому даже задумывалась об отмене шоу. Однако, в конце концов, она решила порадовать поклонников своими песнями. Видео с речью знаменитости появилось на странице одной из ее фанаток в TikTok.

"Когда я готовила это шоу, узнала одну очень важную новость и не знала, что с этим делать. Думала, может, переносить или отменить концерт. Я узнала, что беременна и жду третьего ребенка. Но знаете, беременность не болезнь, а счастье!" – отметила певица.

Во время выступления СолоХа выходила на сцену в оригинальных костюмах, которые подчеркивали ее округлый животик.

Стоит отметить, что исполнительница редко делится с общественностью деталями личной жизни. СолоХа почти не рассказывает о своем первом муже, лишь отмечала, что именно она стала инициатором развода. В этом браке артистка родила дочь Ариану.

Вскоре сердце знаменитости смог завоевать мужчина по имени Максим. СолоХа не показывает избранника в социальных сетях, однако однажды раскрыла: он работает в правоохранительных органах. Решение скрывать любимого от публичности артистка объяснила тем, что он не стремится к медийности и не хочет привлекать к себе внимание. От загадочного избранника певица родила вторую дочь Евлалию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Даша Астафьева ответила, действительно ли беременна от загадочного бойфренда, который намного младше ее.

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