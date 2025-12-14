Ушли в самое сердце ядерной опасности: в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – людей, которые первыми стали на защиту страны и мира от ядерной катастрофы. Их подвиг в 1986 году спас миллионы жизней и определил цену человеческого мужества перед глобальной угрозой.

Сегодня память о ликвидаторах приобретает особое значение на фоне новых рисков для ядерной безопасности. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

"Сегодня, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, мы склоняем головы перед теми, кто в 1986 году принял на себя первый и самый страшный удар. Ликвидаторы пошли в самое сердце ядерной опасности, понимая, что спасают не только страну – они спасают будущее. Их мужество и самопожертвование стали щитом, который сохранил жизни миллионов людей", – отметил он.

Он подчеркнул, что спустя десятилетия угроза снова дает о себе знать. Российские удары по территории Чернобыльской АЭС, в частности по защитному саркофагу, Даник назвал преступлением, которое несет опасность не только для Украины, но и для Европы и всего мира. По его словам, как и в 1986 году, спасатели снова оказались первыми на месте потенциальной катастрофы, ликвидируя последствия вражеских атак и делая все возможное, чтобы не допустить трагедии.

"Мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь во время ликвидации аварии, и низко кланяемся тем, кто живет с ее последствиями до сих пор. Их подвиг – в нашей памяти, в нашей благодарности, в нашей ответственности беречь страну, ради которой они выстояли. Мир должен помнить: безопасность не дается просто так. За нее всегда стоят люди – смелые, решительные и преданные. Именно такими были ликвидаторы Чернобыля. Вечная память и благодарность!" – резюмировал он.

В Министерстве внутренних дел в этот день возложили цветы и зажгли лампадки возле Мемориала ликвидаторам, отдав дань уважения тем, кто первым стал на защиту страны от ядерной катастрофы.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь МВД Инна Ящук, заместитель министра Леонид Тимченко, председатель Совета Ассоциации ветеранов МВД Украины Василий Дурдинец, а также другие представители ведомства.

Инна Ящук отметила, что в этот день Украина вспоминает настоящих героев — пожарных специализированных подразделений, которые, рискуя собственной жизнью, первыми присоединились к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Она поблагодарила ликвидаторов за мужество, самоотверженность и подвиг, который навсегда остался в истории страны.

Напомним, Международная миссия МАГАТЭ сообщила о серьезных последствиях после российского удара по площадке Чернобыльской АЭС, который произошел зимой этого года. Специалисты, работавшие на месте в декабре, подтвердили, что Новый безопасный конфайнмент потерял свои основные функции и требует срочных восстановительных работ. Оценка проходила на фоне более широких проверок энергетической инфраструктуры, которую в последнее время системно атакуют российские войска.

