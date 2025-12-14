Так выглядит героизм: в Сиднее прохожий набросился на террориста во время стрельбы и отобрал ружье. Видео

В Сиднее (Австралия) произошел теракт, во время которого двое нападавших открыли огонь по людям, которые праздновали Хануку. Одного из вооруженных террористов обезвредил случайный прохожий.

Мужчина бросился на злоумышленника и отобрал у него оружие. Видео с героическим поступком распространили в социальных сетях.

Подробности происшествия

Теракт произошел 14 декабря, целью террористов стали мирные жители, которые праздновали Хануку на пляже в Сиднее. Вследствие нападения по меньшей мере 10 человек погибло, еще около 60 людей получили ранения.

Когда один из террористов целился из оружия в людей, прохожий моментально набросился на преступника и забрал ружье. Террорист, который лишился оружия, пытался скрыться с места преступления.

По словам очевидцев, террористы успели произвести не менее 50 выстрелов. Также стало известно, что среди погибших есть полицейский и дети.

Реакция на теракт

На теракт в Австралии отреагировал президент Израиля Ицхак Герцог. Он осудил жестокое нападение на группу евреев на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки и призвал австралийские власти бороться с "огромной волной антисемитизма", которая, по словам Герцога, "охватила австралийское общество".

