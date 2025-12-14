Зеленский: в рамочном мирном плане есть пункт о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 20-пунктном рамочном мирном плане, который обсуждается с США, предусмотрено прекращение огня. По его словам, реализация этого пункта изменит ситуацию с безопасностью на земле и станет первым практическим шагом к стабилизации региона.

Он также подчеркнул важность юридически обязывающих гарантий для Украины, чтобы предотвратить повторную агрессию России. Об этом глава государства рассказал в воскресенье во время общения с медиа.

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного решения, которое могло бы немедленно улучшить ситуацию с безопасностью.

Он подтвердил, что рамочный план содержит 20 пунктов, последним из которых является прекращение огня.

"Мы рассматриваем 20-пунктный рамочный план, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит безусловно ситуацию с безопасностью на земле", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо уважение к силе, а не к ценностям, поскольку Россия не была должным образом осуждена за нарушение международного права и вторжение на суверенную территорию Украины более 10 лет назад. Зеленский отметил важность юридически обязывающих гарантий безопасности, которые должны заменить Будапештский меморандум.

"И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло. Это было только в словах. И поэтому на сегодня мы хотим не повторения войны после прекращения огня. И поэтому хотим юридически обязывающих гарантий. Не Будапештский меморандум, а юридически обязывающие гарантии", – подчеркнул Зеленский.

Он также уточнил, что Украина проводит консультации с США относительно того, как Соединенные Штаты должны реагировать в случае повторной агрессии России, включая возможное применение "зеркальных" мер по статье 5 НАТО. По словам Зеленского, поддержка Конгресса США в этом вопросе является чрезвычайно важной для гарантий безопасности Украины.

Напомним, глава государства также подчеркнул, что главным для него является справедливость мирного плана и защита Украины от новых агрессий России.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

