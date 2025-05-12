'Еще с Путиным сфотографируйся': Алхим за границей засветилась в компании российского блогера и окончательно разочаровала фанатов

Блогер Анна Алхим, которая принципиально отказывается общаться на украинском языке и продолжает слушать музыку артистов из РФ, попала в очередной скандал и окончательно разочаровала своих поклонников. Она засветилась в компании интернет-деятеля Игоря Синяка, который родился в Донецкой области, однако со временем получил российское гражданство и не высказался против полномасштабной войны.

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Блогеры провели вместе время в одном из заведений Франции. Фотографию с российским коллегой по цеху Алхим обнародовала на личной странице в TikTok.

В то время как интернет-деятельница с улыбкой позировала на камеру рядом с Игорем Синяком, у украинцев ее поступок вызвал совершенно противоположные эмоции. Под постом Анны Алхим появилось немало негативных комментариев:

"Просто собери вещи и уезжай. Уже очень близок момент, когда твои высказывания и выходки наберут критической массы и наступит ответственность. Ты не неприкасаемая, чтобы себе столько лишнего позволять".

"Жесть, он же непосредственно поддерживает войну в Украине, еще и платит огромные налоги в Россию".

"Еще с Путиным сфотографируйся. И эти люди родились, учились и ели хлеб, что рос в Украине".

"Алхим пробивает очередное дно, следующая фотка будет с кем? С Киркоровым или Басковым?"

"Нашли друг друга".

Стоит отметить, что после начала большой войны Игорь Синяк в течение длительного времени никак не комментировал кровавую политику Кремля. Однако со временем все же решил нарушить молчаливую позицию. Уроженец Краматорска назвал террористическую войну, которую начала РФ на территории Украины, "п*здцем", но заявил, что не планирует поддерживать нашу страну, чтобы не нарваться на неприятности в России. Более того, бьюти-блогер не избежал возможности напомнить о своем российском гражданстве.

"Уже давно я хотел дать комментарий относительно того п*здеца, который происходит сейчас в Украине, и нарушить так называемое молчание, о котором мне пишут каждый день, и из-за которого меня ненавидит большинство украинцев. Я на вас не обижаюсь, потому что сохранять адекватный рассудок, находясь в том п*здеце, просто невозможно", – говорил Синяк, – "Несмотря на то, что я родился в Украине, у меня российский паспорт, я гражданин РФ. Я не буду нарушать закон. Я не хочу в тюрьму, не хочу последствий, я этого делать не буду. Думайте как угодно. Можете говорить, что я боюсь. Да, я боюсь и мне не стыдно это признать".

Кстати, когда Алхим указали на то, что Игорь Синяк поддерживает войну, она отметила: не понимает, откуда люди берут подобную информацию.

Напомним, что Анна Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы. Так, например, в свое время блогер открыто называла российского диктатора Владимира Путина "красавчиком", более того, считает его самым влиятельным "политиком" на планете. В частности Алхим много раз упрекали за то, что она не общается на соловьином, поэтому интернет-деятельница выдала: на украинском разговаривают только во Львове и Франковске.

А вот недавно блогер разозлила некоторых сограждан своим поведением на праздновании крещения детей Стаси Макеевой. Алхим попросили спеть песню на украинском, на что она недовольно закатила глаза. Такая реакция вызвала возмущение не только у пользователей сети, но и известных инфлюэнсеров, некоторые из которых объявили интернет-деятельнице "войну".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в скандал между Алхим и Мандзюк вмешалась полиция.

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