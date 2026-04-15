'Давно так не смеялся!' Гордон высмеял российских силовиков, которые устроили облаву на его 'клона'

Журналист Дмитрий Гордон иронично отреагировал на задержание в Санкт-Петербурге его "клона", вокалиста группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминских. У артиста могли возникнуть серьезные проблемы с законом, ведь система распознавания лиц приняла его за ведущего, которого власти России признали "экстремистом", что вызвало у украинца лишь смех.

Видео дня

Инцидент Дмитрий Гордон прокомментировал на личной странице в Instagram. Он обнародовал несколько фото своего "двойника" и признал, что они действительно имеют немало общих черт внешности.

"Этого российского музыканта Дмитрия Галяминских в Санкт-Петербурге задержала полиция, поскольку система распознавания лиц определила, что это вовсе не музыкант, а осужденный в России к 14 годам заключения террорист и экстремист Дмитрий Гордон. А что, похож! Давно я так не смеялся!", – написал журналист.

Что известно об инциденте

15 апреля певец Дмитрий Галяминских спешил на свой поезд на одном из вокзалов Санкт-Петербурга, однако к нему вдруг подбежали полицейские. К силовикам поступил сигнал, якобы в помещении находится Дмитрий Гордон, поэтому артисту устроили облаву. Один из полицейских даже прощупал волосы и бороду Галяминских, чтобы убедиться, что это не грим и парик.

Когда патрульные в конце концов поняли, что перед ними не настоящий Дмитрий Гордон, исполнителя отпустили. Однако для полицейских эта история не закончилась, ведь, как пишут некоторые росмедиа, им придется писать объяснительную записку, чтобы обосновать решение отпустить "украинского журналиста".

Дмитрий Гордон хотя и не находился в России, переполошил полицейских, поскольку был признан в стране-агрессоре "террористом и экстремистом". Его обвинили в распространении "фейков" о вражеской армии, призывах к устранению руководства РФ и Беларуси, из-за чего заочно приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!