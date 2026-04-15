Система дала сбой: в России задержали 'Дмитрия Гордона', но есть нюанс. Фото

Российские силовики задержали "Дмитрия Гордона", думая, что им в руки попался украинский журналист. На самом деле полицейские задержали местного жителя Дмитрия Галяминских.

Видео дня

В мужчине "Гордона" якобы увидела автоматическая система распознавания лиц. Об этом пишу российские Telegram-каналы.

Подробности инцидента

Система распознавания лиц перепутала российского музыканта – вокалиста группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминских с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Задержанный рассказал, что на Московском вокзале в Санкт-Петербурге к нему внезапно подбежали полицейские и задержали. Один из сотрудников даже проверил щетину и волосы "на конспирацию".

Через некоторое время мужчину отпустили. Также сообщается, что силовикам якобы писать объяснительную по какой причине был отпущен "украинский журналист".

Почему россияне охотятся на Гордона

В России украинский журналист Дмитрий Гордон собрал практически полный "набор" статусов, которые законодательство страны-агрессора применяет к оппозиционным или иностранным деятелям. Его фигура там демонизирована на официальном уровне, а силовые органы ведут активное преследование.

Кремлевские власти официально считают Гордона "террористом и экстремистом". Кроме того, его уже успели заочно осудить и "приговорить" к 14 годам лишения свободы.

Российские силовики утверждают, что он призывал к агрессивной войне, распространял "фейки" о путинской армии, а также призывал к устранению руководства РФ и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль прилагает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!