'Что-то несется у них'. Экс-участник 'Время и стекло' POSITIFF раскрыл неожиданный факт о бывшей, которой приписывали роман с Потапом

Экс-участник группы "Время и стекло" POSITIFF (Алексей Завгородний) прокомментировал слухи вокруг своей бывшей жены-дизайнера Анны Андрийчук, которой ранее приписывали роман с беглым рэпером и продюсером Потапом. Артист признался, что не в курсе личной жизни экс-избранницы и заверил, что их общение сейчас минимальное.

В течение 2024 года в сети активно распространялись предположения, что дизайнер Анна Андрийчук находится в отношениях с Потапом, который состоит в браке с Настей Каменских. Впрочем, POSITIFF заявил в комментарии "Ранку у великому місті", что ничего не знает о возможном романе, однако ему известно, что девушка сотрудничает с Потапом.

"Насколько знаю, она работает с ним. Там многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них несется. Я не узнавал", – прокомментировал певец.

На вопрос, поддерживает ли он контакт с бывшей женой, которая сейчас живет в Испании, артист ответил, что общение происходит редко.

"Раз в год, наверное. Поздравляем с днем рождения, пишем что-то по работе. Не очень часто, но очень позитивно все. Она сейчас за границей", – отметил Завгородний.

Сплетни о романе Андрийчук и Потапа усилились после того, как в начале 2025-го она публично поддержала новый проект рэпера – Slavic Balagan – и поздравила его со стартом. В частности, женщина оставила комментарий под новостью о премьере трека "Trumpumpum", а сам артист публично ответил ей.

"Анна Андрийчук – бывшая жена POSITIFF, была именно той, которая "находилась в теплых объятиях Потапа" в то время, когда Настя Каменских пыталась держать свою профессиональную форму", – рассказывал ранее блогер Богдан Беспалов.

Напомним, POSITIFF и Анна Андрийчук были вместе около 15 лет, из которых восемь – в браке. О разводе стало известно в апреле 2021 года. Впоследствии оба публично объяснили, что еще за несколько лет до официального разрыва разъехались и взяли паузу в отношениях.

По словам Андрийчук, причиной стали разные взгляды на жизнь: для артиста на первом месте была карьера, тогда как она стремилась создать семью и родить ребенка.

Бывшие супруги познакомились еще в подростковом возрасте – в 2004 году, когда обоим было по 15 лет. В 2013-м они поженились, однако спустя годы решили разойтись. После развода пара поделила общее имущество и заявила, что сохранила уважение друг к другу.

