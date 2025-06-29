'Я делал первые шаги': Потап признался, что изменял бывшей жене с Настей Каменских в течение нескольких лет

Алексей Потапенко, более известный как Потап, впервые публично признал то, о чем в украинском шоу-бизнесе говорили годами: его роман с Настей Каменских начался еще тогда, когда он официально был женат на продюсере Ирине Горовой. Певец признался, что влюбился в свою сценическую партнершу примерно через четыре года после создания дуэта – а это был 2010 год.

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На тот момент его брак с Горовой длился уже более десяти лет. Об этой детали рэпер обмолвился в интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену.

Потап и Горовая поженились в 1999-м и прожили вместе до 2014-го. А вот дуэт "Потап и Настя" появился в 2006-м – с трека, который, по словам самого артиста, должен был быть "разовым проектом". Однако уже вторая песня – "Не пара" – стала невероятным хитом, и с того момента, как вспоминает Потап, началось 11-летнее музыкальное приключение, которое охватило гастроли, премии, огромный успех и новую любовь.

"Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким, она для меня была высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение, потому что она просто очень много времени провела за границей. Она выросла в Италии, и она ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой", – поделился артист.

Но именно совместное творчество сблизило их. Потап вспоминает, что после нескольких лет работы между ними вспыхнули чувства. "Примерно через четыре года у нас закрутилась любовь и мы влюбились. А что было потом – вы все знаете", – сказал певец.

Потап утвердил, что именно он первым признался в любви. "Я же мужчина. Я сделал первый шаг, а она тогда не отказала".

Однако оба старались не афишировать роман. "Мы же артисты – мы умеем скрывать. С Настей у нас так получилось, что мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было все нашим, чтобы оставалось наше внутри. Потому что как только это становится достоянием общественности, как только об этом начинают говорить очень часто – это рушится. Любовь должна быть где-то там, внутри, за закрытыми дверями", – объяснил он.

И все же скрыть чувства не удалось. Еще в 2013 году телезрителей шокировали кадры с отдыха Потапа и Каменских на Кубе, которые обнародовали в "ТСН. Особенное". Пара купалась в море, обнималась и целовалась – несмотря на то, что Потап официально еще не был разведен.

Жена Потапа, Ирина Горовая, на тот момент называла себя свободной женщиной и измену не признавала. Она даже говорила журналистам, что ей нравятся те фотографии, где ее муж целует Настю.

Горовая неоднократно подчеркивала, что совместно с Потапом они воспитывали сына Андрея и оставались друзьями. Однако после появления фото с Настей она все реже вспоминала о браке и все чаще – о "свободных отношениях".

Сам Потап к слухам всегда относился спокойно. На протяжении всех лет, пока вокруг него и Каменских бушевали скандалы, он ни разу их не комментировал напрямую. Теперь же, похоже, решил расставить все точки над "і".

Лишь в 2019 году Потап и Настя Каменских наконец-то официально поженились. Их свадьба стала одним из самых громких событий того года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом сделала заявление об их отношениях. Во время выступления на мероприятии артистка прямо со сцены отметила, что у них с рэпером все хорошо, как никогда. Более того, по словам исполнительницы, звездные супруги относились друг к другу значительно хуже в период, когда их женили, чем теперь.

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