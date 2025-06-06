Что такое 'файлы Эпштейна', в которых якобы фигурирует Трамп: все детали одного из самых скандальных дел в истории США

Американский миллиардер Илон Маск, который недавно покинул пост советника президента США Дональда Трампа, обвинил главу Белого дома в причастности к громкому делу Джеффри Эпштейна – финансиста, которого подозревали в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Скандальное заявление Маска прозвучало в его соцсети X и мгновенно вызвало политическое землетрясение.

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"Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна", – написал Маск, подчеркнув, что именно поэтому настоящие документы никогда не были рассекречены. По словам бизнесмена, президент США намеренно скрывает правду, хотя еще до победы на выборах в 2024 году пообещал обнародовать все документы, связанные с делом Эпштейна.

Что такое "файлы Эпштейна"

Речь идет о документах, которые якобы содержат имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштейн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста в 2019 году, многие свидетели заявляли, что Эпштейн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован. Собственно, именно эту закрытость и использует Маск как аргумент – мол, среди фамилий в "файлах" есть и Дональд Трамп.

Трамп и Эпштейн: давнее знакомство

В 2002 году в интервью журналу "Нью-Йорк" Трамп назвал Эпштейна "замечательным парнем", которого знает уже 15 лет. "Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины, как и мне, и многие из них моложе", – говорил тогда бизнесмен. Однако уже в 2019-м, после взрыва скандала, Трамп заявил, что давно не общался с Эпштейном и "не является его поклонником".

Несмотря на это, в 2022 году имя Трампа снова появилось в связи с делом Вирджинии Джуффре – жертвы Эпштейна. По словам женщины, ее впервые "подобрали" на курорте Трампа в Мар-а-Лаго. Хотя непосредственных обвинений против тогда еще экс-президента не было, эта деталь снова поставила под сомнение его полную непричастность.

Официально имя Дональда Трампа не упоминается ни в одном обвинительном акте по делу Эпштейна. Однако многочисленные свидетельства, факты знакомства и роль его курорта в вербовке жертв вызывают вопросы. А отказ администрации рассекретить полные "файлы Эпштейна" подливает масла в огонь.

Со своей стороны, Белый дом пока не комментирует заявления Маска.

Политическая война Трампа и Маска

Новые заявления Маска прозвучали после острой публичной ссоры с президентом. Все началось с того, что Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента. Кроме того, он объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, символизирующий конец сотрудничества с правительством США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Ответ предпринимателя не заставил себя ждать.

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