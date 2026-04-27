Что скрывала Мэрилин Монро: почему муж узнал о ее профессии с фото и какое домашнее дело обожала актриса

Первый муж Мэрилин Монро Джеймс Догерти узнал о ее начале модельной карьеры случайно – увидев фото жены в стиле пин-ап на военном корабле во время службы. На тот момент он не знал, что Норма Джин Мортенсон-Бейкер (настоящее имя актрисы) уже работает моделью и постепенно меняет свою жизнь.

Брак Монро и Догерти заключили в 1942-м, когда будущей актрисе было всего 16 лет. По словам исследователей, о чем пишет People, это решение было вынужденным: девушка могла вернуться в детский дом после переезда приемной семьи. Женитьба позволила ей избежать этого, однако у супругов почти не было времени, чтобы узнать друг друга – вскоре муж отправился на службу в торговом флоте.

Именно во время его отсутствия начались ключевые изменения в жизни Монро. Работая на авиационном заводе, где изготавливали парашюты, она привлекла внимание фотографа Дэвида Коновера. Он предложил ей съемку, что фактически стало стартом ее модельной карьеры. Постепенно Норма Джин начала появляться в фотосессиях, в частности в популярном тогда пин-ап стиле.

Догерти, который был в то время в море, не знал об этих изменениях. По свидетельствам, он случайно увидел фотографию жены, которая была у одного из моряков на корабле. На снимке она была представлена как модель, и именно тогда он впервые осознал, что ее жизнь кардинально изменилась. Этот момент стал показательным для их отношений, которые сошли на нет в 1946-м, ведь муж был против откровенной карьеры Мэрилин Монро, а актриса не могла покинуть свою страсть.

В то же время в повседневной жизни Монро была значительно проще, чем ее сценический образ. По словам исследователей и людей из ее окружения, она могла не уделять большого внимания внешнему виду дома и часто вела себя непринужденно, без стремления соответствовать образу звезды.

Однако актриса имела неожиданную страсть к простым домашним делам. Она любила мыть посуду и уделяла этому особое внимание, гордясь чистотой. По воспоминаниям знакомых, Монро могла тратить значительное время на уборку, даже после того, как сама создавала беспорядок, например, устраивая импровизированные развлечения дома.

