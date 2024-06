Изготавливала дроны и несколько раз пережила потерю беременности: 5 малоизвестных фактов о Мэрилин Монро. Фото

"Она была девушкой, которая умела быть счастливой, даже когда ей грустно. И это важно – понимаешь?" – сказала Мэрилин Монро о персонаже Седи Томпсон из пьесы "Дождь" (1921), роль, которую отчаянно хотела сыграть. Эти же слова характеризуют и саму американскую киноактрису, продюсера и модель – одну из самых загадочных звезд эпохи Золотого Голливуда.

Действительно ли Мэрилин, "секс-символ 1950-х", была легкомысленной блондинкой, которую высоко ценили режиссеры? На самом деле она получала одну из самых низких зарплат среди коллег, а еще была очень начитанной и имела IQ 160 (средний показатель составляет 100). Удивлены? Мы в материале OBOZ.UA по случаю 98-летия со дня рождения Мэрилин Монро решили рассказать самые интересные факты из ее жизни.

1. Ее мать была психически больной

Норма Джин Бейкер (настоящее имя актрисы) провела свое детство в одиннадцати приемных семьях и нескольких детских домах. Почему? Ее матери, Глэдис Бейкер, врачи поставили диагноз параноидальная шизофрения – и госпитализировали. Несколько раз женщина похищала дочь, когда та была у приемных родителей, но все напрасно. Соцслужбы каждый раз возвращали ребенка домой.

Когда Норме исполнилось 16 лет, она во избежание попадания в детский дом решила сыграть свадьбу. Ее избранником стал 21-летний американский полицейский Джеймс Догерти. Этот брак распался через 4 года, когда мужчина в 1943-м присоединился к рядам торгового флота США... Позже в автобиографии My Story Мэрилин написала, что этот союз "не принес ни счастья, ни боли" и добавила "я благодарна, что он (брак. – Ред.) навсегда прекратил ее статус как сироты".

2. Первая работа Нормы Бейкер – изготовление дронов

Подростковый возраст Нормы пришелся на Вторую мировую войну. В 18 лет она начала работать по 10 часов в сутки в компании Radioplane, которая производила небольшие беспилотные летательные аппараты для сброса взрывчатки. Ее работа заключалась в сборе отдельных элементов к дронам, осмотре парашютов и опрыскивании их антипиреном (вещество, затрудняющее воспламенение материалов и снижающее скорость распространения пламени).

Именно на фабрике девушка заинтересовалась моделингом. На это ее вдохновил Дэвид Коновер, фотограф армии США. Однажды ему было поручено сфотографировать женщин рядом с военной техникой. Когда он увидел улыбающуюся Норму Джин, был поражен ее шармом. Итак, сделал серию фотографий, которые в 1945 году опубликовал в армейском журнале... Вскоре красавица начала сотрудничество с модельным агентством Blue Book Modeling Agency, где впервые использовала псевдоним "Мэрилин Монро". Ее успех быстро рос! Еще немного погодя новоиспеченная звезда подписала контракт с кинокомпанией 20th Century Fox (сейчас – 20th Century Studios).

3. Получала небольшие гонорары и заикалась

Мэрилин Монро была самой популярной актрисой эпохи Золотого Голливуда. Она снималась в комедиях и мелодрамах, где режиссеры ловко эксплуатировали ее внешние данные и превратили в секс-символ 50-х. Среди культовых лент с ней в главной роли – "Ниагара" (1953), "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) и "Зуд седьмого года" (1955)...

Образ легкомысленной блондинки стал единственным амплуа звезды, которая стремилась играть драматические роли. За свою преданность кинематографу она получала одну из самых низких оплат среди звезд Голливуда. Оттого часто ссорилась с кинокомпанией 20th Century Fox, однако конфликты не помогали добиться справедливости. К примеру актриса Джейн Рассел зарабатывала в 10 раз больше, чем Монро!

Стоит обратить внимание на еще одну деталь. В кино и во время интервью Мэрилин всегда говорила с придыханием (этот особый стиль коммуникации позже получил название "monroeisms"). Благодаря логопедической терапии она научилась использовать более низкий тон звучания. Этот контролируемый, гортанный голос минимизировал ее заикание. К сожалению, проблема вернулась во время работы над последним фильмом – "Что-то должно произойти" (1962). Актрисе было трудно произносить свои реплики, так что после завершения съемок компания 20th Century Fox расторгла с ней контракт.

4. Ее беременности заканчивались выкидышами

В апреле 1952 года звезда попала в хирургическое отделение, где ей должны были удалить аппендикс. Когда врачи стянули с пациентки халат, увидели записку, приклеенную к животу. В ней Мэрилин умоляла врача сохранить ее яичники неприкосновенными: "Обрежьте как можно меньше. Я знаю, что это кажется бесполезным... Тот факт, что я – женщина, важный и многое для меня означает... У вас есть дети, и вы должны знать, что это значит для меня". Хирург выполнил просьбу, но мечта Монро стать мамой так и не сбылась.

Актриса много лет страдала от эндометриоза. Это – гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за пределы внутренних стенок матки, вызывая хронический воспалительный процесс. Мэрилин много раз пыталась забеременеть, а когда ей это удавалось, то из-за недуга все заканчивалось выкидышами...

Позднее в своей книге They Knew Marilyn Monroe: Famous Persons in Life of the Hollywood Icon (2012) Лес Гардинг написал: "Больше всего Мэрилин стремилась к тому, чего никогда не имела: нормальной семейной жизни. Она отчаянно стремилась стать матерью".

5. Была начитанной и толковой

После съемок в ленте "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) Монро сказала журналистам: "Я могу быть умной, когда это нужно, но большинству мужчин это не нравится". Немного лукавила...

Эта актриса была мудрее, чем ее считали. Она стала одной из первых женщин, возглавивших свою продюсерскую компанию – Marilyn Monroe Productions. Ее уровень IQ составил 160 (что выше средних показателей). Кроме того, звезда была ярой читательницей: собрала личную коллекцию книг, которая насчитывала более 400 томов. В ее домашней библиотеке было творчество Джеймса Джойса, Джона Милтона, Уолта Уитмена, Райнера Марии Рильке и не только. Когда Мэрилин нечем было заняться дома, она шла в магазин и покупала книги, которые заинтересовывали с первых строчек.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Мэрилин Монро оказалась на обложке Playboy обнаженной и что за громкий скандал за этим стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!