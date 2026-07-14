Что скрывает звезда "Файна Юкрайна" Андрей Молочный в Украине: жаловался на "толпы фашистов" в Киеве, но у него есть дом неподалеку

Бывший звездный комик Андрей Молочный, прославившийся в свое время благодаря скетч-шоу "Файна Юкрайна", после 2014 года фактически исчез из украинского телепространства, зато отличился пророссийскими заявлениями и работой в РФ. Именно он в свое время писал о якобы "толпах фашистов" в Киеве и высмеивал украинский язык. Однако, несмотря на такую риторику, Молочный до сих пор связан с Украиной не только благодаря прошлой работе и знакомым из шоу-бизнеса.

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Как выяснил OBOZ.UA, в собственности артиста остается недвижимость недалеко от столицы. По данным реестров, в 2015 году Андрей Молочный оформил на себя жилой дом в селе Гнидин Киевской области.

Роскошный дом под Киевом

Дом расположен на большом земельном участке с открытым доступом к озеру и большим фруктовым садом. По данным реестра, площадь земельного участка составляет 229,1 кв. м, а самого дома – 169,3 кв. м.

Стоит отметить, что на изображении ниже слева – реальный спутниковый снимок дома невысокого качества, справа – улучшенная с помощью искусственного интеллекта версия, которая может содержать отдельные неточности. Как видно, участок имеет просторный двор, озелененную территорию и многочисленные деревья на заднем дворе.

Бизнес в Украине по-прежнему существует

Помимо дома, в открытых реестрах до сих пор фигурирует и компания юмориста – ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДАКШН". Предприятие было зарегистрировано еще 2 августа 2010 года, а основным видом деятельности стало производство кино- и видеофильмов и телевизионных программ.

Впрочем, предприятие уже более 11 лет находится в состоянии прекращения деятельности (в процессе ликвидации). Соответствующая запись была внесена еще 12 марта 2015 года. Именно Андрей Молочный выступил инициатором закрытия бизнеса.

Где сейчас Андрей Молочный

После начала полномасштабного вторжения Молочный полностью исчез из публичного пространства. Из-за этого долгое время ходили предположения, что он живет в России, где строил карьеру с 2014 года.

Однако в октябре 2025 года его бывший партнер по "Дуэту имени Чехова" Антон Лирник заявил, что, по его информации, это не так.

"Он никогда не жил в России и не хотел этого.Знаю, что в начале полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Я не могу этого доказать, но уверен, что он до сих пор в Киеве. Он никуда не уехал, а просто оборвал связи со всеми, кого знал", – сказал Лирник.

При этом он подчеркнул, что не общается с Молочным уже более десяти лет и не располагает подтверждениями его нынешнего местонахождения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Антон Лирник рассказал о своем последнем разговоре с Андреем Молочным, который поддерживает Россию. По словам комика, их общение ограничивалось несколькими поздравлениями с днями рождения после того, как они перестали работать вместе более десяти лет назад.

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