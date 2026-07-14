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Что скрывает звезда "Файна Юкрайна" Андрей Молочный в Украине: жаловался на "толпы фашистов" в Киеве, но у него есть дом неподалеку

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Что скрывает звезда сериала 'Файна Юкрайна' Андрей Молочный в Украине
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Бывший звездный комик Андрей Молочный, прославившийся в свое время благодаря скетч-шоу "Файна Юкрайна", после 2014 года фактически исчез из украинского телепространства, зато отличился пророссийскими заявлениями и работой в РФ. Именно он в свое время писал о якобы "толпах фашистов" в Киеве и высмеивал украинский язык. Однако, несмотря на такую риторику, Молочный до сих пор связан с Украиной не только благодаря прошлой работе и знакомым из шоу-бизнеса.

Как выяснил OBOZ.UA, в собственности артиста остается недвижимость недалеко от столицы. По данным реестров, в 2015 году Андрей Молочный оформил на себя жилой дом в селе Гнидин Киевской области.

В 2015 году Андрей Молочный оформил на себя жилой дом в селе Гнидин Киевской области.

Роскошный дом под Киевом

Дом расположен на большом земельном участке с открытым доступом к озеру и большим фруктовым садом. По данным реестра, площадь земельного участка составляет 229,1 кв. м, а самого дома – 169,3 кв. м.

Стоит отметить, что на изображении ниже слева – реальный спутниковый снимок дома невысокого качества, справа – улучшенная с помощью искусственного интеллекта версия, которая может содержать отдельные неточности. Как видно, участок имеет просторный двор, озелененную территорию и многочисленные деревья на заднем дворе.

Дом Андрея Молочного.

Бизнес в Украине по-прежнему существует

Помимо дома, в открытых реестрах до сих пор фигурирует и компания юмориста – ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДАКШН". Предприятие было зарегистрировано еще 2 августа 2010 года, а основным видом деятельности стало производство кино- и видеофильмов и телевизионных программ.

Впрочем, предприятие уже более 11 лет находится в состоянии прекращения деятельности (в процессе ликвидации). Соответствующая запись была внесена еще 12 марта 2015 года. Именно Андрей Молочный выступил инициатором закрытия бизнеса.

Молочный до сих пор ведет бизнес в Украине

Где сейчас Андрей Молочный

После начала полномасштабного вторжения Молочный полностью исчез из публичного пространства. Из-за этого долгое время ходили предположения, что он живет в России, где строил карьеру с 2014 года.

Однако в октябре 2025 года его бывший партнер по "Дуэту имени Чехова" Антон Лирник заявил, что, по его информации, это не так.

"Он никогда не жил в России и не хотел этого.Знаю, что в начале полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Я не могу этого доказать, но уверен, что он до сих пор в Киеве. Он никуда не уехал, а просто оборвал связи со всеми, кого знал", – сказал Лирник.

Андрей Молодчный может находиться в Украине

При этом он подчеркнул, что не общается с Молочным уже более десяти лет и не располагает подтверждениями его нынешнего местонахождения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Антон Лирник рассказал о своем последнем разговоре с Андреем Молочным, который поддерживает Россию. По словам комика, их общение ограничивалось несколькими поздравлениями с днями рождения после того, как они перестали работать вместе более десяти лет назад.

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