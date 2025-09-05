Ответил двумя словами: Антон Лирник рассказал о последнем диалоге с Андреем Молочным, который поддерживает Россию

Комик-предатель Антон Лирник поделился воспоминаниями о последних контактах с бывшим коллегой по дуэту Андреем Молочным. По словам комика, их общение ограничивалось несколькими поздравлениями с днями рождения после того, как они перестали работать вместе более десяти лет назад.

Видео дня

Об этом комик рассказал в интервью, которое дал россиянам. Они вдвоем еще в 2006 году создали юмористический дуэт "Дуэт имени Чехова" ("ДиЧ"), позже в этом же составе выступили на Comedy Club Украина, а уже через несколько месяцев стали постоянными резидентами Comedy Club Москва. Хотя Лирник после начала полномасштабного вторжения одумался и покинул территорию РФ, Молочный показал тихое согласие с режимом Путина и остался на новой "родине".

"Я даже не помню, когда мы виделись в последний раз. Уже 11 лет как мы перестали работать и общаться. После этого встречались дважды, и это было очень давно – лет 8 или 9 назад. Раньше мы иногда переписывались, поздравляли с Новым годом, с днями рождения. Собственно, я и сейчас тоже поздравил его с днем рождения. Он ответил двумя словами: привет, спасибо", – рассказал Лирник.

Политические взгляды Молочного и отношение Лирника

Комик добавил, что их политические взгляды во время совместной работы были поверхностными. "Мы оба были далеки от политики. Часто начинали выступления с анекдотов, иногда политических, но это было очень поверхностно. Мы всегда примеряли на себя ампулу простых, обычных ребят. К нам московская гламурная сцена не цеплялась", – отметил Лирник.

На вопрос, замечал ли он украинофобские высказывания Молочного во время гастролей, Лирник ответил, что такого раньше не было. Он отметил, что Молочный меняется со временем и увлекается новыми темами, отходя от предыдущих убеждений.

История Молочного в украинском медиапространстве

Некогда популярный украинский комик Андрей Молочный, известный по скетч-шоу "Файна Юкрайна" и дуэту с Антоном Лирником, давно исчез из украинского информационного пространства. В 2014 году он переехал в Москву, где начал работать в российском Comedy Club и транслировать пророссийские месседжи. Его сообщения в соцсетях о "фашистах в Киеве" и стендапы с высмеиванием украинского языка сделали Молочного персонажем, которого сложно представить на украинской сцене.

Резонансное ДТП якобы сына Молочного и подозрение о родственной связи

Недавно имя Молочного снова попало в украинское инфопространство. 20 июля в Киеве умерла женщина, которую сбил водитель в состоянии алкогольного опьянения. Виновником ДТП оказался Андрей Андреевич Молочный, 2001 года рождения, сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. В сети предполагают, что он – сын комика Андрея Молочного.

Самого Молочного-младшего задержали, ему инкриминируют нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, что привело к смерти.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Молочный исчез с украинских экранов десять лет назад. После переезда в РФ он шутил об украинцах как "гастарбайтерах", издевался над дубляжем на украинском и заявлял, что "по Киеву ходят фашисты". Откровенно антиукраинская риторика закрепила за ним имидж предателя, а после 2022-го он полностью исчез из публичного поля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!