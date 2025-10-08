'Уверен, что он в Киеве'. Антон Лирник удивил заявлением о местонахождении Андрея Молочного, чей сын якобы сбил женщину

Комик и телеведущий Антон Лирник высказался о местонахождении своего коллеги Андрея Молочного, чье имя недавно попало в инфопространство из-за смертельного ДТП, виновником которого якобы стал его сын. Шоумен заявил, что бывший участник проекта "Дуэт имени Чехова" в начале полномасштабного вторжения жил в Украине, более того, никуда не выезжал из нашей страны до сих пор.

Как признался Лирник, ему неприятно слышать, когда люди распространяют информацию о том, что Молочный живет в РФ, ведь, по его словам, это не так. Об этом юморист рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Он никогда не жил в России и не хотел этого. Знаю, что в начале полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Я не могу этого доказать, но уверен, что он до сих пор в Киеве. Он никуда не уехал, а просто оборвал связи со всеми, кого знал. Поэтому мне очень грустно, когда говорят, что Молочный в России. Почему вы так решили? Где хоть одно доказательство?" – высказался шоумен.

По словам Антона Лирника, он не любит отвечать на вопросы, которые касаются жизни коллеги. Комик отметил, что они не общаются более 10 лет, хотя долгое время были друг для друга ближе, чем даже семья. Ведущему было бы интересно узнать позицию Молочного, поэтому он неоднократно пытался выйти с ним на связь, писал сообщения, однако все они остались без ответа. А вот расспросить экс-товарища об аварии Лирник так и не решился.

Что известно о ДТП, которое спровоцировал якобы сын Андрея Молочного

20 июля стало известно, что в одной из больниц Киева умерла женщина, которую накануне сбил на тротуаре водитель автомобиля Toyota в состоянии сильного алкогольного опьянения и скрылся с места происшествия. Виновником аварии оказался работник прокуратуры 2001 года рождения – Андрей Андреевич Молочный. По данным декларации, он является главным специалистом Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Впоследствии он был задержан. Известно, что Андрею Андреевичу Молочному инкриминируют нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, что привело к смерти (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Когда стала известна информация о виновнике ДТП, в сети появились предположения, что это сын скандального юмориста Андрея Молочного. Сейчас официального подтверждения их родственных связей нет, однако юристы довольно уверенно распространяют соответствующие данные.

"Сбил человека не просто работник прокуратуры Андрей Молочный, а это сын предателя Украины, антиукраинца и клоуна Андрея Молочного, который живет на Московии! Ну тот, что "Маричка" из "Файны Юкрайны", – написал журналист и юрист Юрий Дорошенко.

