Что Кузьма Скрябин записал на телефон за день до гибели и какое послание он оставил "главным ворам страны"

Прошло уже более 11 лет со дня гибели Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин, однако одно из его последних видео продолжает набирать просмотры. Запись, сделанную за день до смертельного ДТП, украинцы до сих пор активно смотрят и комментируют.

Видео дня

Всего ролик на YouTube посмотрели уже более 10 миллионов раз, а среди новых комментариев можно увидеть сообщения, оставленные всего несколько часов или даже минут назад.

Накануне трагедии, 1 февраля 2015 года, фронтмен группы "Скрябин" выступил в Кривом Роге с концертом, приуроченным к 25-летию коллектива. Во время поездки он записал несколько видео прямо из автомобиля, где показывал состояние трассы Александрия – Кривой Рог и эмоционально обращался к представителям власти.

Кузьма, находясь за рулем, не скрывал возмущения из-за разбитых дорог. Он "пригласил" президента и народных депутатов лично проехаться по этой трассе, чтобы на себе ощутить ее состояние.

"Я, Андрей Викторович Кузьменко, провожу экскурсию для президента и всех депутатов Верховной Рады, – говорил музыкант. – Уважаемые депутаты, не нужно тратить бабки на дорогих массажистов. Просто садитесь в "Таврию" и прокатитесь по этим ямам. Не нужно ни массажа, ни ломать голову над тем, в какой фитнес-клуб пойти. Все приходит само собой".

Обращаясь к политикам, Кузьма назвал их "главными ворами страны" и прямо обвинил в запущенном состоянии украинских дорог.

"Неуважаемые мной господа депутаты всех без исключения созывов, главные воры страны, просто садитесь за руль и прокатитесь по трассе Александрия – Кривой Рог. 95% дорог Украины из-за вас, дяди, в таком состоянии", – заявил он.

Во время поездки Кузьма также показывал улицы Кривого Рога, разбитые дороги, по которым ежедневно вынуждены передвигаться местные жители и общественный транспорт. В заключение он еще раз обратился к депутатам, поблагодарив их "за бардак".

Уже на следующий день по этой дороге Андрей Кузьменко отправился в Киев после концерта. 2 февраля 2015 года его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом на трассе Н-23 Кривой Рог – Кропивницкий. От полученных травм музыкант умер на месте.

Отдельный фрагмент этой записи, который сейчас опубликован на официальном YouTube-канале "Скрябина", где регулярно выкладываются архивные видео, песни и шоу с участием артиста, также остается популярным. Фрагмент, снятый уже в Кривом Роге, за 11 лет набрал около 750 тысяч просмотров.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть выложили раритетное фото звезд "Территории А" почти 30-летней давности, на котором запечатлены Ирина Билык, Кузьма Скрябин, Виктор Павлик, группа "Аква-Вита" и другие украинские артисты того времени.

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