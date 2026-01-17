Ирина Билык до пластики, а Кузьма напоминает подростка: в сеть выложили раритетное фото звезд 'Территории А' почти 30-летней давности

В сеть выложили раритетное фото звезд "Территории А" почти 30-летней давности, на которой сложно узнать большинство из популярных тогда исполнителей. На снимке можно увидеть еще совсем молодых Ирину Билык, Кузьму Скрябина, Виктора Павлика, группу "Аква-Вита" и других.

Видео дня

Фото 1997 года с концерта в Кривом Роге опубликовали на странице украинской рэп-группы "Вхід у змінному взутті" (ВУЗВ), которая была достаточно популярной в 90-е годы. В комментариях фотографию назвали исторической.

Ирина Билык, какой она была еще до того, как начала делать пластические операции, на фото слева, в солнечных очках. Скрябин, который на снимке напоминает застенчивого подростка, стоит справа в верхнем ряду.

Напомним, что "Территория А" – это информационно-художественная программа, которая реализовала один из самых ярких телепроектов 1990-х – культовый хит-парад "Территория А", появившийся в эфире осенью 1995 года.

Проект сотрудничал со многими артистами: "АкваВіта", Юрко Юрченко, Марина Одольская, Ольга Юнакова, Виктор Павлик, "Фантом 2", "Формула води"... Однако удержать популярность после закрытия "Территории А" на прежнем уровне удалось далеко не всем.

