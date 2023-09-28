5 звездных пар, которые на языке тела случайно раскрыли свои тайны

Когда вы молчите, за вас "говорят" невербальные сигналы: мимика, жесты, ходьба, осанка и взгляд. Они выдают, уверены ли вы в себе, искренни, расслаблены или чувствуете дискомфорт. "Общаться" языком тела может и пара. За поведением и взаимодействием обоих можно выяснить, гармоничны ли отношения, настоящие или наигранные, и даже кто доминирует.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, что невербально "говорят" звездные пары о своих отношениях. Может быть, за хорошей игрой на публике скрывается совсем другая реальность.

1. Джастин Бибер и Хейли Роуд Бибер

Американская модель и телезвезда Хейли Бибер в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером играет роль заботливой мамы. Ее избранник, с которым в браке с 2018 года, часто ведет себя как ребенок – слишком инфантильный, имеет истероидный психотип (эгоцентричный и хочет получить желаемое "здесь и сейчас").

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Если посмотреть на фото семейства Биберов, Хейли всегда с нежностью смотрит на своего мужа, тогда как Джастин всем видом показывает, что "позволяет себя любить". Если вдруг Хейли влюбится в более сильного по характеру мужчину, он способен изменить в ней ролевую модель – с "мамы" на "равноправного партнера".

2. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес и американский актер и режиссер Бен Аффлек – психологически зрелые, независимые материально друг от друга, успешные супруги. Он – сильный мужчина, способный защищать избранницу и заботиться о ней. Она – целеустремленная и экспрессивная женщина, которой, безусловно, приятно получать и дарить нежность.

На фото руки Бена часто спрятаны в карманах, а Джей Ло держится за него. Это свидетельствует о том, что Аффлек относится к своей жене без лишней сентиментальности, а в моменты, когда нужно показать маскулинные качества – проявит их сполна.

3. Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Английский актер Джейсон Стейтем и английская супермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли – харизматическая пара. Он имеет эпилептоидный психотип – доминирует в отношениях с любимой, редко улыбается, имеет сложный характер и невероятно скрупулезный.

Если посмотреть на фотографии пары, Стейтем часто держит избранницу за руку и ведет за собой, словно ребенка, а она и не против такой "роли". По всей вероятности, этому способствовала разница в возрасте – 20 лет. Также на фото Роузи часто ставит колено близко к Джейсону, что свидетельствует о ее увлечении партнером.

4. Меган Фокс и Колсон Бейкер

Американская актриса и модель Меган Фокс в отношениях имеет типаж хорошей девочки, которая влюблена в бунтаря. А вот для ее парня Колсона Бейкера, поп-исполнителя (сценический псевдоним – Machine Gun Kelly), в приоритете эпатаж и быть не таким, как все. Почему? Потому что имеет нарциссический тип личности. Все это демонстрирует их поведение на публике, взгляды друг на друга и мимика. Похоже, такой формат пару устраивает, потому что дополнительные эмоции и внимание Меган получает в отношениях с другими людьми: она открыто заявляет о своей бисексуальности.

5. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Американская актриса и модель Блейк Лайвли и канадский актер Райан Рейнольдс – без сомнений счастливы в паре и искренне любят. Они уже 11 лет в браке, а до сих пор не утратили пыл в глазах и нежное отношение друг к другу.

На фото между ними постоянно почти нет пространства: Блек тянется к Райану и прижимается. В их взаимоотношениях много тактильности, они искренне улыбаются, глядя глаза в глаза, и любуются друг другом. Интересно и то, что даже прическу или одежду часто поправляют синхронно: это говорит о крепкой связи партнеров.

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