Четыре соска, шрам от меча и другие дефекты внешности звезд, о которых вы не знали. Фото

Как часто вы замечаете врожденные (или полученные в результате несчастных случаев) "фишки" во внешности звезд? Например, актер Хоакин Феникс родился с заячьей губой, после зашивания которой остался шрам. А вот у его коллеги Меган Фокс большие пальцы на руках короче остальных.

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Какие еще звезды имеют редкие физические особенности, но от этого ничуть не комплексуют (и правильно делают)? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Гарри Стайлз

Певец и актер Гарри Стайлз родился с аномалией в виде двух дополнительных сосков молочных желез (в медицине это называют "полителией"). Это – не патология, а скорее один из "капризов" эмбрионального развития.

Как артист реагирует на свою "фишку" во внешности? Он часто выходит на сцену или на красную дорожку в пиджаке на голом торсе или в лонгсливах с глубокими вырезами.

2. Том Харди

Британский актер Том Харди на правой руке имеет парализованный изогнутый мизинец. Почему? Однажды он нарезал на разделочной доске мясо, и нечаянно травмировал сухожилие. Знаменитость сделал три операции, чтобы восстановить подвижность пальца, но, к сожалению, ему это так и не удалось. Некоторое время Том, находясь на светских мероприятиях, прятал руки в карманах. Теперь эти комплексы остались в прошлом.

3. Эд Ширан

Английский певец и автор песен Эд Ширан на правой щеке имеет очень тонкий шрам. История этой "метки" достаточно интересна. В 2016-м году артиста пригласили в резиденцию Royal Lodge на королевскую вечеринку. Тогда принцесса Беатрис решила "посвятить в рыцари" певца Джеймса Бланта. Увы, все прошло не совсем гладко. Когда она держала церемониальный меч, не заметила позади себя Ширана и травмировала его. Можно считать, что и Эд прошел "обряд".

4. Дженнифер Гарнер

Американская актриса и кинопродюсер Дженнифер Гарнер родилась с брахиметатарзией (это – аномалия развития стопы, при которой один или пара пальцев оказываются короче других). У знаменитости мизинец на правой ноге лежит поверх безымянного пальца. И нет, ее это не смущает. Дженнифер не стесняется дефилировать по красным дорожкам в открытой обуви.

5. Пэрис Хилтон

Американская модель и актриса Пэрис Хилтон во время фотосессий чаще всего поворачивается к камере правой стороной лица. Зачем? Так она маскирует свою врожденную особенность – амблиопию. Это – синдромом "ленивого глаза": из-за слабых мышц левый кажется гораздо меньше правого. Чтобы не комплексовать, Пэрис научилась корректировать асимметрию глаз с помощью яркого макияжа.

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