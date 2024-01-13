Людям – шоу, волосам – спокойствие: 5 звезд, которые носят парики (и не стесняются этого)

Залысины, недостаточная густота волос, испорченная краской шевелюра, "чтобы реже менять цвет" – одни из ключевых причин, почему звезды решаются носить парики. Есть и те, которые делают это, чтобы перед каждым мероприятием не тратить кучу времени на укладку.

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Какой бы ни была причина, знаменитостей можно понять: они во время важных мероприятий хотят выглядеть непревзойденно. Кто именно устал от экспериментов с волосами и перешел на парики – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли уже много лет прячет шевелюру за париками. В одном из интервью она призналась, в чем причина: "Я красила волосы практически во все цвета, которые только можно себе представить, для разных фильмов. Это привело к тому, что оно буквально начало выпадать из головы". Именно благодаря аксессуарам из синтетических волос пряди звезды начали восстанавливаться и возвращать утраченную густоту.

2. Ариана Гранде

Американская певица Ариана Гранде с 2010-го по 2014-й годы играла Кэт Валентайн в телесериалах Nickelodeon "Виктория-победительница" и "Сэм и Кэт". Для этой роли она была вынуждена окрашивать волосы в красный цвет. Позже, когда начала строить музыкальную карьеру, часто делала "фирменную" прическу – конский хвост. Это явно не понравилось прядям Арианы, так что теперь приходится на сцене носить парики, а в реальной жизни – лечить тракционную алопецию (облысение) и всячески питать шевелюру.

3. Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри всегда открыто рассказывает о том, что на своих выступлениях носит парики в виде разных укладок в синих, красных, голубых или черных цветах. Все для того, чтобы каждый раз удивлять зрителей новыми образами, и при этом не портить состояние родных волос.

4. Зендея

Американская актриса и певица Зендея откровенно не понимает, почему людей в ХХІ веке до сих пор удивляет то, что звезды могут носить парики или наращивать пряди. Как-то в stories на своей Instagram-странице она сказала об этом подписчикам: "Столько людей испытывают стресс всякий раз, когда я ношу иную прическу на красной дорожке. Это называется парик, люди".

5. Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес – еще одна из звездных красавиц, которые любят экспериментировать с образами. Это касается не только стиля ее нарядов, но и париков с разными прическами и цветами. Сегодня она блондинка с тугим пучком на затылке, завтра – брюнетка с каре, а послезавтра – шатенка с объемной ретро-укладкой.

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