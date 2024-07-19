Мелания Трамп удивила редким выходом на публику после покушения на убийство ее мужа. Фото

Бывшую первую леди США Меланию Трамп заметили на состоявшемся 18 июля национальном съезде Республиканской партии. Модель редко появляется на публике с целью поддержать третью кандидатуру Дональда Трампа на пост президента.

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Мелания и старшая дочь политика Иванка Трамп, также поразившая пользователей своим присутствием, в этом году в значительной степени избегали предвыборной кампании, в отличие от кампаний Трампа 2016-го и 2020 годов, когда обе играли большую роль. В этом году ни одна не произносила речи, пишет Associeted Press.

Предприниматель вышла на сцену в красном костюме от Dior, который она надевала в 2017 году для официального визита в Париж. Стилист модели Эрве Пьер отметил: "Ничего нового – это просто повторение. Но она любит этот костюм. У нее хорошая одежда, поэтому она может повторять [образы]". Трамп дополнила свой лук красными туфлями на шпильке от Christian Louboutin.

Присутствие Мелании Трамп помогает Республиканской партии продемонстрировать всеобщее единство, на которое особенно акцентируют после покушения на жизнь политика. Через день после нападения Мелания выступила с заявлением, в котором призвала американцев "подняться над ненавистью и простодушными идеями, разжигающими насилие".

В предвыборной кампании часто используют супругов и семьи, чтобы гуманизировать кандидата, но поскольку Мелания Трамп в этом году отошла на второй план, эта задача легла на других спикеров, изобразивших сочувственный портрет Трампа, поделившись анекдотами о теплых отношениях между ним и их детьми. К примеру, 17-летняя внучка Трампа Кай Трамп назвала его "обычным дедушкой".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как дети из Уганды воспроизвели сцену покушения на Трампа. Видео стало вирусным.

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