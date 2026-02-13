Бывшего Наталки Денисенко пригласили на 'Холостяк': какой ответ дал Андрей Фединчик и что происходит в его личной жизни после измены

Украинский актер Андрей Фединчик, который в прошлом году официально поставил точку в браке с Натальей Денисенко, поделился, что ему предлагали стать главным героем нового сезона реалити-шоу "Холостяк". По словам артиста, он категорически отказался от приглашения, ведь совершенно не понимает замысла этого проекта.

Видео дня

Фединчику сложно представить, что он будет общаться одновременно с несколькими девушками и строить с ними какие-то истории. Об этом знаменитость рассказал в проекте "55 на 5".

"Мне недавно звонили из "Холостяка", но я категорически ответил "нет". Я не понимаю, как можно встречаться с девушкой, потом с другой, и еще с одной в одно и то же время", – высказался актер.

Приоткрыл Андрей Фединчик и завесу своей личной жизни. Артист не стал скрывать, что измена со стороны бывшей жены имела на него сильное влияние, ведь длительный период он испытывал абсолютное отчаяние. Сейчас знаменитость постепенно приходит в себя, но открыть сердце для новой любви все еще не готов.

"Мне, если честно, очень много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще, поэтому всем отказываю. Одна девушка даже написала: "Я же ничего конкретного не предлагаю. Давайте хотя бы встретимся на кофе". Ну пока я не настроен", – поделился артист.

И все же, как признался Андрей Фединчик, ему не хватает любимого человека рядом, чтобы не чувствовать одиночество. Кстати, будущие отношения он хотел бы строить с непубличной женщиной, чтобы их романтическая история оставалась вне поля зрения общественности.

Развод Денисенко и Фединчика

Актеры официально перестали быть мужем и женой 8 мая 2025 года. Инициатором разрыва была Наталка Денисенко, а причиной своего решения в документах она указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу".

Однако со временем Андрей Фединчик раскрыл, что они расстались из-за измены со стороны актрисы: "Я приехал с операции, а она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я сказал: "Ну тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения".

Хотя актер и не называл никаких конкретных имен, вероятно, говоря о любовнике Денисенко он имел в виду манекенщика Юрия Савранского. Именно с ним артистка подтвердила отношения в конце 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталка Денисенко отреагировала на интервью бывшего о ее измене и рассказала об особой дате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!