Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, о чем оговорила с Хейден Панеттьери незадолго до ее смерти: мы должны были встретиться в Европе

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала о последних разговорах с американской актрисой Хайден Панеттьери, умершей в возрасте 36 лет. По ее словам, они планировали встретиться в Европе, когда звезда отправится в тур с презентацией своих мемуаров "Это я: Расплата".

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Егорова, которая в свое время была невесткой бывшего жениха Панеттьери, боксера Владимира Кличко, посвятила 36-летней актрисе эмоциональный пост в Instagram. Она назвала актрису "своей прекрасной девочкой" и призналась, что известие о ее смерти разбило ей сердце.

"Когда я узнала об этом, мое сердце разбилось на тысячи осколков. Моя прекрасная девочка... Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне было 36. И я до сих пор помню, как ты впервые вошла в комнату – вся комната сразу стала светлее. Это была ты. Куда бы ты ни пошла, ты несла с собой свет. Твоя энергия, твой смех, твое невероятное чувство юмора и незабываемая улыбка. Ты могла оживить целую комнату просто своим присутствием", – написала Егорова.

Она назвала Панеттьери одной из самых сильных и смелых женщин, которых знала. Егорова подчеркнула, что за хрупкой внешностью актрисы скрывался человек с "сердцем львицы".

Особенно болезненно Наталья вспомнила их последние разговоры. Актриса рассказывала ей о предстоящей поездке в Европу, где должна была презентовать свои мемуары.

"И я постоянно вспоминаю наши последние разговоры перед выходом твоей книги. Ты говорила мне, что скоро поедешь в Европу в рамках турне с презентацией книги и что мы наконец-то, наконец-то снова увидимся. Я была так счастлива по этому поводу", – призналась Егорова.

Она добавила, что верила: выход книги станет для Панеттьери началом новой жизни.

"Я искренне верила, что эта книга принесет тебе облегчение и станет началом нового рассвета – новой главы в твоей жизни. Если бы же тебе дали больше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37 лет", – говорится в посте.

В заключение Наталья Егорова вспомнила младшего брата актрисы Янсена, который умер в 2023 году в возрасте 28 лет.

"Надеюсь, где бы ты сейчас ни была, там больше нет боли – только покой, свет и любовь – и что твой любимый брат Янсен там, чтобы встретить тебя", – отметила Егорова.

Мемуары "Это я: Расплата" (This Is Me: A Reckoning) вышли в свет в мае 2026 года. В них Панеттьери впервые очень откровенно рассказала о своем детстве в Голливуде, зависимости, послеродовой депрессии, материнстве, домашнем насилии и отношениях с украинцем.

Однако за успешной карьерой, как утверждала актриса, скрывалось немало проблем. В книге она описала сложные отношения с матерью Лесли Фогель, которая была не только ее мамой, но и долгое время занималась ее карьерой.

Панеттьери вспоминала, что уже в детстве научилась вызывать слезы по требованию для ролей. Для этого ей советовали представлять себе трагические события, в частности смерть близких или домашних животных. Во взрослом возрасте актриса предполагала, что постоянное погружение в такие страшные сценарии могло повлиять на ее психику.

Одним из самых громких откровений стали слова Панеттьери о раннем знакомстве с запрещенными веществами. По ее словам, примерно в 16 лет одна из коллег по профессии дала ей так называемую happy pill перед выходом на красную дорожку. Позже проблемы с алкоголем и лекарствами переросли в серьезную зависимость.

Отдельный раздел книги она посвятила сексуальным домогательствам. Панеттьери описала несколько неприятных ситуаций с влиятельными мужчинами, однако не назвала всех людей, о которых писала. В одном случае, по ее словам, известный актер и режиссер, лауреат премии "Оскар", вел себя по отношению к ней непристойно. В другой истории она рассказала об инциденте на яхте, где, по ее утверждению, ее пытались втянуть в сексуальный контакт с известным британским музыкантом.

Писала она и об Украине, и об отношениях с Владимиром Кличко, которые так и не привели к браку. С боксером актриса познакомилась в конце 2000-х. В 2013 году пара объявила о помолвке, а в декабре 2014-го у них родилась дочь Кая. Впоследствии Панеттьери и Кличко расстались, а девочка осталась жить преимущественно с отцом.

Наталья Егорова была женой Виталия Кличко (брата Владимира Кличко) более 25 лет. Поэтому после начала романа Владимира и Панеттьери актриса практически стала частью семьи Кличко.

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