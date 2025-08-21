Бывшая жена Виктора Розового поймала Рамину на обмане и показала их переписку сразу после резонансного интервью. Фото

Скандал вокруг интервью юмориста Виктора Розового, которое вышло на YouTube-канале Рамины Эсхакзай, набирает новые обороты. После громких признаний комика об интимной жизни с экс-супругой и его изменах в конфликт вмешалась его бывшая жена Ольга Мерзликина. Она опубликовала переписку с журналисткой, которая доказывает: утверждение Эсхакзай о ее якобы согласии на выпуск видео без редактирования – неправда.

После выхода интервью часть зрителей обвинила Рамину в том, что она не предоставила возможности бывшей жене юмориста высказаться. Интервьюер фактически транслировала только версию Виктора, в которой он открыто говорил об интимных проблемах с Ольгой, а также оправдывал свои измены. В ответ журналистка начала оправдываться, публично заявляя, что экс-супруга якобы знала о содержании выпуска, согласилась с его публикацией и даже просила оставить его без изменений.

Рамина в своих InstaStories отметила, что вся история выглядит как несправедливая атака на нее: "Женщина тоже была проинформирована и просила не редактировать первую версию, которую я просила у Виктора все-таки подредактировать, потому что детали интимной жизни и оценочные суждения о бывшей жене – лишние эмоции. Будут ли еще вопросы?"

В частности, в своем блоге она написала длинный пост, где переложила ответственность на самого юмориста и сообщество критиков:"Об интервью было сообщено бывшей жене. Кто виноват: интервьюер, потому что не редактировала выпуск так, чтобы не было грязного белья и субъективного мнения гостя. И как всегда повылазили эксперты, которые знают, как мне снимать интервью и как вести переговоры. Знаете – покажите".

Таким образом Эсхакзай пыталась показать себя посредником, который лишь фиксирует реальность, а не тем, кто отвечает за то, что ее контент может нанести вред.

Опровержение от Ольги Мерзликиной

Однако уже через несколько часов ситуация получила совсем другое развитие. Бывшая жена Розового обнародовала заявление, где прямо опровергла слова журналистки. Она отметила, что не просматривала видео до его публикации и никогда не просила оставлять его в первоначальном виде.

"Мне никто не давал просматривать видео накануне публикации, я ничего не просила интервьюера, поэтому просила бы отражать действительную информацию, в частности автора. Я не видела видео, знала только уже о факте его удаления и посыл автора, что причина – убрать какие-то "оценочные суждения" со стороны Розового В.Ι. Моя позиция по подчистке интервью экс-супруга уже после негатива в комментариях – это попытка "украсить и оправдать". Такого я не терплю. Однако именно факта просьб с моей стороны не редактировать то, чего я не видела, не было", – отметила Ольга Мерзликина.

Ольга также опубликовала переписку с Эсхакзай. В переписке четко видно, что журналистка только прислала ссылку на уже готовое видео с YouTube, а позже написала: "Попросил скрыть, потому что был не прав, что вынес информацию о вашей интимной жизни в целом. Сейчас запишет объяснения. Мы уберем все оценочные суждения и вернем все".

В ответ экс-супруга Розового отметила, что отзывов знакомых и скриншотов комментариев ей было достаточно, чтобы понять, в каком ключе подается история. Она подчеркнула: "Он пришел на твою платформу и показал свое истинное лицо. Он испугался, потому что с первых комментариев встретился со справедливым осуждением. Это его истинное лицо – таким он был все время. Я этого не замечала или боялась признавать. Так пусть бы его таким и видели твои зрители. Ты помогаешь обидчику сейчас выглядеть праведником, и мне очень грустно от этого. Но это твой выбор, пусть будет на твоей совести".

Рамина в ответ попыталась сместить акценты и манипулятивно задала вопрос: "То есть ты не против, чтобы он рассказывал о вашей интимной жизни? Для тебя это норм?"

Почему интервью вызвало такой резонанс

Громкий разговор с Розовым на канале Эсхакзай стал резонансным по нескольким причинам. Во-первых, артист, получивший тяжелое осколочное ранение на фронте, впервые открыто заговорил о своей личной жизни. Он не скрывал измен, объясняя их расстоянием во время службы, и даже откровенно описывал интимные моменты, что было воспринято как публичное унижение Ольги.

Во-вторых, он напомнил о контракте, по которому должен был выплатить экс-жене 500 тысяч гривен моральной компенсации, и заявил, что деньги взял из благотворительного сбора на собственную реабилитацию.

Выпуск быстро получил огласку, фрагменты разлетелись по сети даже после удаления. Часть зрителей предположила, что видео убрали из-за юридического давления, однако сама Эсхакзай объяснила решение "этическими соображениями". Она также отмечала, что интервью согласовывалось с самим Розовым, его близкими и даже психотерапевтом.

Что известно о Викторе Розовом

Виктор Розовый родился 9 октября 1989 года во Львове. Комику удалось достичь популярности благодаря участию в проекте "Лига смеха". Он был участником и одним из создателей коллектива "Загорецкая Людмила Степановна", который, кстати, одержал победу в 3 сезоне юмористического шоу.

После начала большой войны Виктор Розовый стал на защиту Украины. Он добровольцем присоединился к полку ССО "Азов", который впоследствии стал 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Выполнял задачи на Херсонском и Бахмутском направлениях, а также участвовал в обороне Киева.

В марте 2024 года юморист взял 10-дневный отпуск, чтобы официально связать себя узами брака с тогдашней избранницей Ольгой Мерзликиной. Они сыграли красивую свадьбу, однако 21 числа того же месяца Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Инцидент произошел, когда он выполнял боевое задание на Донецком направлении. Побратимы везли ветерана около 200 км в медицинское учреждение, где ему оказали помощь нейрохирурги.

После перенесенных операций звезда "Лиги смеха" передвигается на кресле колесном. Он проходит непростую реабилитацию, которая постепенно дает положительные результаты. Виктор Розовый может понемногу ходить с тростью в руках и под контролем врача.

Длительный период юморист публиковал в соцсети информацию, касающуюся его реабилитации и состояния здоровья, а в июне ошеломил новостью об изменениях в личной жизни. Ольга Мерзликина подала на развод с юмористом. Причиной такого решения стали его измены.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый показал свою новую девушку спустя три месяца после разрыва с женой. Она поддержала его на фоне скандала, разгоревшегося из-за интервью Рамины Эсхакзай.

