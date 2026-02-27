'Жесткая позиция': Буданов дал категорический ответ о территориальных уступках РФ

На переговорах об окончании российско-украинской войны территориальный вопрос оставался ключевым. Но, несмотря на давление государства-агрессора РФ, украинский народ не согласится на такие уступки.

Об этом в интервью Al-Modon заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что наша страна имеет жесткую позицию относительно территориальной целостности.

"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и со временем неизбежно будут освобождены", – убежден генерал-лейтенант.

Кремль хочет захватить не отдельные регионы, а всю Украину

Буданов добавил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа "впервые с начала войны позволила обсудить установление настоящего мира".

"Учитывая серьезные проблемы, накопившиеся в России практически в каждой сфере, и невозможность победить Украину на поле боя, пришло время прекратить войну. Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос", – сказал он.

Руководитель ОП подчеркнул: Кремль своих максималистских целей в этой войне до сих пор не изменил. Целью РФ "являются не конкретные регионы, а вся Украина".

"Наивно полагать, что Москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. В течение 12 лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одной части Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", – заявил Буданов.

