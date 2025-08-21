Стало известно, как экс-супруга Виктора Розового отреагировала на скандальное интервью с интимными подробностями их жизни

Скандал вокруг интервью юмориста и ветерана войны Виктора Розового, которое он дал блогеру Рамине Эсхакзай, продолжает набирать обороты. Если сразу после выхода разговора волна критики была направлена на самого комика за откровенные признания, то впоследствии под огонь обсуждений попала и автор интервью. А теперь слово взяла бывшая жена Розового – Ольга Мерзликина, которая впервые публично прокомментировала ситуацию и опровергла заявления журналистки.

В интервью Розовый подробно описал личные моменты из своей семейной жизни, включая интимные подробности, чем вызвал шквал возмущения. Впоследствии видео было удалено с YouTube-канала Рамины, но часть зрителей успела сохранить фрагменты и распространить их в соцсетях. Это стало поводом для дальнейшей дискуссии о границах журналистики и этики в публичном пространстве.

Противоречивая позиция Рамины Эсхакзай

После шквала критики интервьюер заявила, что экс-супруга юмориста была проинформирована о выходе интервью и даже просила не редактировать его первую версию. Она продемонстрировала переписку с подписчицей в Instagram, упрекнувшей ее в том, что никто не спросил мнения женщины, которую публично унижают.

В ответ Рамина подчеркнула, что Ольга знала о содержании выпуска: "Женщина тоже была проинформирована и просила не редактировать первую версию, которую я просила у Виктора все-таки подредактировать, потому что детали интимной жизни и оценочные суждения о бывшей жене – лишние эмоции. Будут ли еще вопросы?"

Впоследствии в своем блоге журналистка развернуто и через манипуляции объяснила свою позицию: "Хештег: мизогиния в действии. Муж изменял, муж пришел, чтобы рассказать об этом. Об интервью было сообщено бывшей жене. Кто виноват: интервьюер, потому что не редактировала выпуск так, чтобы не было грязного белья и субъективного мнения гостя. И, как всегда, вылезли эксперты. Которые знают, как мне снимать интервью и как вести переговоры. Знаете – покажите. Я не буду специально редактировать контент так, чтобы гость был идеальным! Все мы с ошибками и уязвимы, и это нормально!"

Таким образом, блогер пыталась снять с себя ответственность, переложив акцент на "честность" и "отражение жизни такой, какая она есть".

Опровержение Ольги Мерзликиной

Однако уже вскоре свою позицию озвучила сама Ольга. Ее заявление оказалось прямо противоположным словам Эсхакзай. Женщина подчеркнула, что не пересматривала интервью до публикации и никогда не просила оставить его в первоначальном виде.

"Мне никто не давал просматривать видео накануне публикации, я ничего не просила интервьюера, поэтому просила бы отражать действительную информацию, в частности автора. Я не видела видео, знала только уже о факте его удаления и посыл автора, что причина – убрать какие-то "оценочные суждения" со стороны Розового В.И. Моя позиция относительно подчистки интервью экс-супруга уже после негатива в комментариях – это попытка "приукрасить и оправдать". Такого я не приемлю. Однако именно факта просьб с моей стороны не редактировать того, чего я не видела, не было", – подчеркнула экс-супруга комика.

Более того, Ольга обнародовала копию собственного ответа, который присылала на запрос Рамины о комментарии. В нем она напомнила о договоре, заключенном во время развода 14 мая 2025 года. Согласно документу, стороны согласовали ряд условий: запрет на вынесение личных деталей в публичное пространство, урегулирование финансовых вопросов и отказ от дальнейших претензий друг к другу.

Женщина отдельно подчеркнула, что все расходы во время их совместной жизни и лечения Розового после ранения согласовывались с ним лично. Остаток собранных средств она перечислила на его счет еще 6 мая 2025 года. В договоре, по ее словам, не было никаких нерешенных претензий.

Ольга опубликовала скан-копию договора, в котором четко указано: если одна из сторон нарушает запрет на разглашение личных деталей, другая имеет право рассказать собственную версию событий. Несмотря на это, Мерзликина пока воздерживается от дополнительных подробностей.

Что известно о скандальном интервью

Украинский юморист Виктор Розовый, который получил тяжелое осколочное ранение на фронте, дал откровенное интервью Рамине Эсхакзай, где подробно рассказал о своей семейной жизни. Звезда "Лиги смеха" не подбирал слов, заявив, что его не устраивал интим с бывшей женой, и даже откровенно описал процесс. Такие высказывания вызвали шквал возмущения в соцсетях.

Кроме того, он признался, что изменял Ольге, оправдываясь расстоянием во время службы. Также юморист вспомнил контракт, по которому должен был выплатить экс-жене 500 тысяч гривен моральной компенсации, и заявил, что деньги взял из благотворительного сбора на собственную реабилитацию.

Интервью быстро получило огласку, а возмутительный фрагмент разлетелся по сети даже после удаления с канала. Часть пользователей предположила, что ролик сняли из-за юридического давления, однако сама Рамина объяснила решение "этическими соображениями". Она заверила, что перед публикацией интервью согласовывалось с самим Розовым, его близкими и даже психотерапевтом.

Что известно о Викторе Розовом

Виктор Розовый родился 9 октября 1989 года во Львове. Комику удалось достичь популярности благодаря участию в проекте "Лига смеха". Он был участником и одним из создателей коллектива "Загорецкая Людмила Степановна", который, кстати, одержал победу в 3-м сезоне юмористического шоу.

После начала большой войны Виктор Розовый стал на защиту Украины. Он добровольцем присоединился к полку ССО "Азов", который впоследствии стал 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Выполнял задачи на Херсонском и Бахмутском направлениях, а также участвовал в обороне Киева.

В марте 2024 года юморист взял 10-дневный отпуск, чтобы официально связать себя узами брака с тогдашней избранницей Ольгой Мерзликиной. Они сыграли красивую свадьбу, однако 21-го числа того же месяца Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Инцидент произошел, когда он выполнял боевое задание на Донецком направлении. Побратимы везли ветерана около 200 км в медицинское учреждение, где ему оказали помощь нейрохирурги.

После перенесенных операций звезда "Лиги смеха" передвигается на кресле колесном. Он проходит непростую реабилитацию, которая постепенно дает положительные результаты. Виктор Розовый может понемногу ходить с тростью в руках и под контролем врача.

Длительный период юморист публиковал в соцсети информацию, касающуюся его реабилитации и состояния здоровья, а в июне ошарашил новостью об изменениях в личной жизни. Ольга Мерзликина подала на развод с юмористом. Причиной такого решения стали его измены.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что тяжелораненый Виктор Розовый показал свою новую девушку спустя три месяца после разрыва с женой. Она поддержала его на фоне скандала, разгоревшегося из-за интервью Рамины Эсхакзай.

