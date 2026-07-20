Бывшая участница "Холостяк" опровергла слухи о том, что стала "любовницей" Тараса Цимбалюка: ее ответ вызвал еще больше подозрений

Финалистка "Холостяка 14" Анастасия Половинкина впервые отреагировала на слухи о возможном романе с актером и главным героем шоу в ее сезоне Тарасом Цимбалюком, которые несколько недель назад обсуждались в сети. Она опровергла, что актер в последнее время бывал у нее дома, однако ее ответы о покраске волос, диване на фото Цимбалюка и ряде других "совпадений" оказались настолько неоднозначными, что лишь породили новые вопросы.

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Половинкина дала комментарий журналистке Наталье Тур, которая прямо спросила ее о предположениях, что после слухов о разрыве с актрисой Еленой Светлицкой Тарас Цимбалюк сам начал проводить время с бывшей финалисткой "Холостяка".

Основанием для таких выводов стали сторис, в которых можно узнать интерьер квартиры девушки, а также то, что именно после ее видео с окрашиванием "неизвестного" мужчины актер кардинально изменил цвет волос.

На вопрос, действительно ли Тарас Цимбалюк был у нее дома и именно ли она красила ему волосы, девушка ответила, что об обсуждениях в сети узнала уже после возвращения из Испании.

"Я была в Барселоне, кстати. Я вернулась из Барселоны и ничего не знаю", – сказала она.

Впрочем, когда журналистка уточнила, кому тогда она красила волосы белой краской, Половинкина лишь кратко ответила: "Знакомому".

На замечание, что после этого Тарас также неожиданно стал блондином, девушка со смехом ответила: "Он, наверное, просто видел, что я у себя в сторис друга крашу, и сам захотел покраситься".

Не менее странным показался и ответ насчет дивана, который заметили на фото в соцсетях самого актера. Именно этот предмет мебели ранее попал в кадр во время съемок выпуска "Холостяка" в доме Половинкиной, а также на съемках шоу с рум-туром у знаменитостей.

"Ну, возможно, просто, знаете, много одинаковых диванов. А откуда вы знаете, что это мой диван?" – сказала она.

Когда журналистка напомнила, что этот диван показывали в выпуске реалити-шоу, девушка лишь рассмеялась и повторила: "Вот такие люди, конечно, исследователи. Я думаю, что это просто одинаковые диваны".

Во время беседы журналистка также поинтересовалась, не связывает ли Половинкину с Цимбалюком что-то большее после завершения шоу. Финалистка это опровергла.

"Нет, я уже говорила, мы общаемся нормально, поддерживаем друг друга в соцсетях и все", – добавила она и уточнила, что актер у нее почти не бывал дома, особенно в последнее время.

Напомним, слухи о возможном романе Цимбалюка и Половинкиной появились после того, как журналисты обратили внимание на несколько деталей в сториз обоих. Анастасия показала, как красит волосы мужчине с короткой стрижкой, не показывая его лица.

При этом в кадр попала татуировка на шее, которая совпадает с татуировкой Тараса Цимбалюка. Вскоре после этого актер опубликовал фото уже со светлыми волосами.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что на одном из селфи Цимбалюка позади виден диван, который ранее уже показывали в квартире Половинкиной во время съемок "Холостяка".

В то же время стоит отметить, что никаких подтверждений романа между Тарасом Цимбалюком и Анастасией Половинкиной нет, а сама девушка с неловкостью отрицает какие-либо отношения.

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