Бывшая модель променяла Голливуд на старый школьный автобус в деревне, чтобы быть поближе к природе. Фото и видео

32-летняя бывшая модель Лора Ла Рю отказалась от блеска и гламура Лос-Анджелеса, чтобы жить в сельской местности. Теперь вместо шикарных апартаментов звезда проживает в отремонтированном школьном автобусе в окружении природы Калифорнии.

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"Большинство людей женятся, покупают дом и рожают детей. Это то, чего я хотела – безопасное убежище, где я могу приглашать людей и наслаждаться самыми необходимыми вещами. К счастью, то, как я живу, не требует много денег", – сказала она в недавнем интервью газете LA Times.

Ранее Ла Рю работала с таким известным фотографом как Дэвид Ла Шапелль, а также была замечена в компании голливудских актеров, в частности Леонардо Ди Каприо. Но после того, как она бросила школу в 16 лет, чтобы следовать своим модельным амбициям, Лора почувствовала тоску по природе – как и тогда, когда она была маленькой девочкой. "Я устала от городской жизни, – рассказывает она. – Я думала: "Мне это совсем не нравится". Я чувствовала, как мой уровень кортизола зашкаливает. У меня были проблемы со здоровьем, вызванные стрессом".

"Я сидела на нелепой модельной диете, и я хотела изменить себя, – продолжает женщина. – Я начала ходить на терапию и проводила время в одиночестве, чтобы поработать над собой". В 2016 году Ла Рю окончательно отказалась от токсической работы и отношений и вернулась к маленькой избушке на ранчо своей матери в Санта-Пауло. Вскоре ее скромный дом был уничтожен пожарами в округах Вентура и Санта-Барбары в 2017 году.

Во время своего целебного путешествия Ла Рю влюбилась в мужчину, работавшего на ранчо ее матери, и вскоре пара отправилась навстречу приключениям, живя в трейлере. Однако роман начал разрушаться, когда Лора забеременела, а затем поняла, что жизнь вне сети не способствует воспитанию семьи. Тогда она решила поселиться на клочке земли и построить свой импровизированный домик внутри старого автобуса.

"Он уже был обустроен", – рассказала она газете. В нем есть компостный туалет, душ, плита и духовка. Там также есть "идеальное [спальное] место для ребенка". Кроме дома, сделанного своими руками, Ла Рю также успела построить новую карьеру художницы по технике тай-дай, запустив свой бренд Ride or Dye Ojai во время пандемии COVID-19. Сегодня ее канал на YouTube имеет более 26 тысяч подписчиков, а сама она проводит дни, создавая учебные пособия, проводя мастер-классы и продавая собственные уникальные работы.

"Моя цель – вдохновить людей изменить свою жизнь к лучшему и не бояться рисковать", – говорит мать 16-месячной девочки Ласки. Ла Рю добавляет, что они с дочерью "все делают на улице". "Это лучший способ для ребенка расти", – объясняет она.

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