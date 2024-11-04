Бен Аффлек впервые после разрыва публично заговорил о Дженнифер Лопес

Американский актер Бен Аффлек впервые после развода публично заговорил о своей бывшей жене, исполнительнице Дженнифер Лопес. Он оценил игру экс-избранницы в фильме "Неудержимые", где сам был продюсером.

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Как сообщает издание Daily Mail, 52-летняя знаменитость положительно отозвался об актерских навыках 55-летней певицы. Он отметил, что "Дженнифер поражает", воплотившись в роль Джуди Роблес в спортивной драме.

В новой кинокартине режиссера Уильяма Голденберга в звездный состав, кроме Джей Ло, вошли Джарел Джером, Бобби Каннавале, Майкл Пенья и Дон Чидл. Бен Аффлек возлагает большие надежды на новый фильм. Звезда отметил, что он "действительно гордится" проектом.

Напомним, что впервые о разрыве Дженнифер Лопес заявила в день второй годовщины свадьбы звездных супругов, 20 августа. Актриса официально подала на развод, указав датой завершения отношений 26 апреля 2024 года.

Причиной разрыва Джей Ло отметила "непримиримые разногласия", что очень часто пишут, когда не хотят вдаваться в подробности. Исполнительница имеет целью разделить общее имущество с экс-мужем, однако никаких выплат от бывшего не ожидает.

Позже источники, приближенные к певице, отметили: развод стал болезненным ударом для Дженнифер Лопес, а ее отношение к бывшему избраннику значительно ухудшилось. Сама же знаменитость призналась, что хотя ей было сложно решиться на разрыв, она поняла, что хочет обрести счастье в себе, а не в других людях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые после развода вышли на публику с детьми.

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