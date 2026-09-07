"Бывает, в кармане 500 гривен". Звезда сериала "Участковый из ДВРЗ" честно рассказал о заработках украинских актеров

Актер Владимир Гладкий, известный по сериалам "Участковый из ДВРЗ", "Ничто не повторяется дважды", "АТП Перевозчики" и фильму "Крашанка", откровенно рассказал о финансовой стороне профессии. Артист отметил, что заработок зависит от количества работы: если проекты поступают постоянно, можно хорошо зарабатывать, но гарантий следующей роли нет.

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Актер поделился подробностями о своих доходах и назвал сумму ежемесячной ставки в Одесском украинском театре имени В. Василько. Об этом Владимир Гладкий рассказал в интервью OBOZ.UA.

Гладкий вспомнил забавный случай, когда одна женщина встретила его в магазине и удивилась, увидев его в АТБ: "Мне, кстати, как-то одна женщина в АТБ сказала: "Вы же актер! А вы что, в АТБ ходите?" А я думаю: а куда мне ходить? Актер в Украине – это не обязательно человек, который много зарабатывает и живет, как в Голливуде. У нас все проще. Бывает, что в кармане 500 гривен – и все. Особенно зимой, когда работы меньше. А если летом нормально заработал, но не очень умеешь распоряжаться деньгами, можешь сидеть и думать: "Ну и что теперь?" Профессия на самом деле довольно нестабильная. Я иногда шучу, что это нищенская профессия.

В то же время, по его словам, с работой у него все в порядке: "Сейчас, слава Богу, у меня стабильно много работы, поэтому проблем нет. Но актерская профессия может быть хорошим заработком, если ты работаешь постоянно. Но здесь главное слово – "если". Потому что никто не гарантирует, что завтра у тебя будет следующий проект".

Определенную финансовую стабильность ему дает работа в театре. Гладкий работает в Одесском украинском театре имени В. Василька. Правда, его зарплата там, как признался артист, довольно небольшая. "Мне в этом плане еще помогает театр. Я работаю в Одесском украинском театре имени В. Василько. Правда, представьте себе: моя зарплата – 15 тысяч гривен в месяц. Но театр для меня важен не только из-за денег. Мне действительно интересно там работать", – рассказал Гладкий.

"Я счастлив в этой профессии, – добавил актер. – Она далеко не идеальна, более того, жестока. Ты постоянно чего-то ждешь: подойдешь на роль или не подойдешь, утвердят или нет. Иногда тебе могут такое сказать, что неприятно вспоминать. Бывает и унижение, и уныние, и моменты, когда думаешь: "А может, ну его все?" Но, наверное, у меня всегда была некая стрессоустойчивость. Я не был с детства тепличным растением. Поэтому научился переживать такие моменты и идти дальше".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Сопонару, покинувшая "Квартал 95", рассказала, кто в их семье с мужем-британцем распоряжается деньгами: "Его банковская карта – у меня".

Полное интервью с Владимиром Гладким читайте на OBOZ.UA здесь.

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