'Его банковская карта – у меня'. Ирина Сопонару рассказала, кто в их семье с мужем-британцем распоряжается деньгами

Актриса и юмористка Ирина Сопонару раскрыла подробности финансовых отношений с мужем. Артистка замужем за британцем Рисом Бейнхемом, с которым живет в Киеве.

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В интервью OBOZ.UA Сопонару призналась, что пользуется не только своей банковской картой, но и картой мужа. В то же время артистка подчеркнула: для нее принципиально важно иметь собственный доход.

По словам Сопонару, в их семье нет жесткого разделения финансов. Она может распоряжаться средствами мужа, в частности его банковской картой. "Ну, у меня есть его карта. У меня есть и своя, и его, – рассказала Сопонару. – Поэтому можно сказать, что мы как-то совместно всем этим пользуемся".

Журналистка предположила, что Сопонару могла бы быть более внимательной к финансам, если именно у нее банковская карта мужа, и спросила, настолько ли Рис ей доверяет. "Ну, я не сумасшедшая в этом плане, что у меня есть его карта – и я сразу же пошла вразнос", – пошутила актриса.

При этом Сопонару подчеркнула, что в семье есть правило относительно крупных расходов: "Крупные покупки мы всегда обсуждаем. У нас с этим все нормально. Думаю, здесь просто есть доверие друг к другу. Поэтому каких-то финансовых драм не бывает".

В то же время артистка подчеркнула, что, несмотря на заработки мужа, для нее важно оставаться финансово независимой и иметь собственный доход: "Несмотря на то, что муж зарабатывает, для меня все равно принципиально иметь собственный доход. Но я работаю, насколько это возможно в нынешних условиях. Конечно, хотелось бы больше. Я очень жажду работы".

Сколько именно она зарабатывает сейчас, актриса не раскрыла. Говорит, что не подсчитывала, больше ли это, чем во время работы в "Квартале 95". "Не знаю, я не подсчитывала, если честно", – ответила она.

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