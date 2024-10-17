'Был ошеломлен': Богдан Бенюк рассказал, чем украинцы удивили 73-летнего драматурга из США Ричарда Нельсона

Актер и руководитель Театра на Подоле Богдан Бенюк вспомнил, как драматург из США Ричард Нельсон ставил свой спектакль "Тускульские беседы" в столичном театре и чем его удивляли украинцы. В Украине он проживал еще весной в течение двух месяцев, поэтому насобирал достаточно впечатлений, с которыми позже отправился на свою родину.

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Во время работы с командой актеров Театра на Подоле он приобрел неоценимый жизненный опыт. О впечатлениях американской звезды Богдан Бенюк рассказал в программе "ЖВЛ".

73-летний Ричард Нельсон был в шоке, что во время войны украинские театры не только продолжают творческую деятельность, но и собирают полные зрительные залы на спектакли.

"Режиссер Ричард Нельсон, приехавший к нам в театр на Подоле ставить спектакль, смотрел, в каких условиях у нас проходят репетиции, а вечером полные залы приходят в театр. И он был настолько ошеломлен Киевом, Украиной и то, что он два месяца здесь прожил. Говорит: "Я такую жизненную практику получил, где бы никогда ни за какие деньги это не прожил", – прокомментировал Бенюк.

Актер также припомнил, как драматург реагировал на воздушные тревоги. "Он сначала прятался", – говорит знаменитость. Впрочем, потом привык к ритму жизни украинцев и "на это уже не обращал внимания и проводил репетиции".

"Вы все фаталисты", – передает Бенюк слова Ричарда Нельсона. Речь идет о людях, которые полагаются на судьбу и не пытаются ее изменить. Ярким примером явления фатализма является фраза "если прилетит – такова моя судьба".

Ранее "Укрінформ" сообщал, что Ричард Нельсон весной ездил в Украину, чтобы поставить спектакль по собственной пьесе "Тускульские беседы", премьера которой состоялась еще 3 и 4 мая. "По словам Нельсона, в пьесе он пытался показать, что люди чувствуют в жизни, она о людях, которые пытаются найти понимание того, что делать дальше", – пишет источник.

"Я называю Ричарда Нельсона хирургом. Медики из разных стран приезжают к нам, чтобы помогать в спасении тела, а Нельсон приехал как медик, спасающий душу. Мы увидим этот спектакль, где господин Ричард с помощью психологического согласия зрительских глаз достигает определенного результата", – комментировал раньше Богдан Бенюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что Богдан Бенюк сообщал о возвращении украинского актера Андрея Кавуна на Родину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Раньше актер снимался в российских кинолентах.

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