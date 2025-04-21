Где сейчас Мария Ковальчук, покалеченная в Дубае, и что произошло с ней в тот роковой день: российская модель раскрыла новые детали

Мария Ковальчук, украинская модель, которая получила тяжелые травмы после поездки в Дубай, сейчас находится в Украине. По неофициальной информации, состояние ее здоровья улучшается, и она проходит курс реабилитации.

Видео дня

Украинские правоохранительные органы начали расследование обстоятельств, в которых девушка попала в опасность за границей. Официальной информации о ходе расследования пока нет. В то же время российская модель, длительное время работавшая за границей, Татьяна Можегова предоставила свою версию событий, которые происходили в тот день, когда Ковальчук искалечили.

В своем обращении на YouTube она рассказала новые детали, в том числе то, что по ее информации, на вечеринке, где пострадала украинка, присутствовали еще две девушки, судьба которых пока неизвестна. По словам Можеговой, эти лица, вероятно, тоже стали жертвами насилия.

Женщина утверждает, что Ковальчук не осознавала подлинного характера мероприятия, на которое ее пригласили. По ее словам, модель имела представление, что посетит светское событие с музыкой, шампанским и культурным общением, но оказалась в ситуации, которая привела к многочисленным телесным повреждениям. Также отмечается, что мать Ковальчук еще публично не комментировала ситуацию. Можегова намекает на возможное давление или попытки урегулировать инцидент без огласки. По неофициальным данным, речь идет о компенсации в размере до двух миллионов долларов, однако подтверждения этому пока нет.

Кроме того, Можегова заявила, что две персоны, выступивших скаутами, после инцидента покинули ОАЭ и, по ее словам, скрываются в Европе. Прямое подтверждение этим утверждением не было обнародовано.

Отдельное внимание женщина обратила на знакомую Ковальчук – россиянку Ангелину Дорошенкову, якобы находившуюся с ней в Дубае и, вероятно, сопровождавшую на вечеринку. По ее словам, эта девушка после происшествия удалила из социальных сетей все фото с Марией и другие следы присутствия.

В своем заявлении Можегова также отметила системные проблемы модельного бизнеса, в частности в части привлечения моделей к сомнительным контрактам и событиям, выходящим за пределы профессиональной деятельности. Она отметила необходимость юридической проверки клиентов и мероприятий, предлагаемых молодым моделям, а также призвала агентства воздерживаться от участия в схемах, имеющих признаки эксплуатации.

Напомним, инцидент произошел на одной из частных вечеринок, куда Ковальчук была приглашена из-за подписанного контракта с двумя лицами, представившимися модельными скаутами. Как сообщается, ей обещали участие в презентационном мероприятии с участием влиятельных и состоятельных лиц, где она должна была создавать атмосферу и "поддерживать хорошее настроение". По словам источников, условия были предоставлены как безопасные и легальные, с обещаниями цивилизованной организации, присутствия охраны и соблюдения норм поведения. Позже выяснилось, что контракт носил фиктивный характер и не был должным образом оформлен юридически.

Ранее OBOZ.UA писал, что версии событий, из-за которых искалечилась Мария Ковальчук, у полиции Дубая и Украины абсолютно отличаются. С каждым днем появляются новые детали, противоречащие друг другу и вызывающие все большее подозрение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!