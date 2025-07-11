Был азартным человеком и 'типичным стрельцом': друзья Игоря Поклада раскрыли неизвестные ранее страницы жизни композитора после его смерти

Украинское общество прощается с Игорем Покладом – выдающимся композитором, автором десятков песен, ставших частью культурного кода нескольких поколений. После его смерти друзья и коллеги вспоминают маэстро не только как музыкального гения, но и как яркую, глубокую личность с тонким юмором, азартом в сердце и невероятной человечностью.

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Многие поделились в программе "ЖВЛ" воспоминаниями, которые ранее не звучали публично. Игорь Поклад ушел из жизни 8 июля на 84-м году. Печальную весть сообщила его жена Светлана Поклад на своей странице в Facebook: "Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу". Автор хитов "Кохана", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери" и многих других, он оставил после себя неоценимое творческое наследие в музыке, кино, театре и сердцах миллионов украинцев.

В последние годы жизни композитор пережил немало испытаний. Его дом в Ворзеле под Киевом был оккупирован российскими войсками: жилье уничтожили, ограбили, заминировали. Несмотря на это, Поклад не прекратил творить – в 2024 году вышли его мемуары "По ту сторону рояля", где он честно рассказал не только о музыке, но и об ужасах войны, которые изменили его мировоззрение.

Поэт Евгений Рыбчинский, сын его друга Юрия Рыбчинского, вспоминает: "Он с моего рождения был мне как дядя Игорь. На удивление, он был азартным человеком, несмотря на безумное спокойствие внешне. На самом деле он был типичным стрелком. Он стрелок по гороскопу. Он очень любил играть, но больше всего мне запомнился не игрой на фортепиано, и не написанием песен с папой, а тем, что они часами играли в шахматы. Когда я немного стал старше, мы вместе часами и ночами играли в бильярд в его загородном доме".

Певец Павел Зибров поделился теплыми воспоминаниями о первой встрече с маэстро: "Дворец культуры "Украина". Я играл в оркестре. И он пришел к нам на репетицию. Я играл на бас-гитаре и все время смотрел не в ту сторону. Смотрел на сцену исполнителей и на Софию Ротару, а не смотрел на дирижера. И дирижер делал замечания: "Паша, давай первую долю".

Через несколько лет Зибров просил разрешения у Поклада исполнить его песни. "Это был вечер памяти Гуляева. Я говорю: "Игорь Дмитриевич, я бы хотел взять вашу песню "Три совета". И он говорит: "Конечно, Павлуша, бери, неси в миры! Пусть радуются и радуются украинским песням".

Актриса Ольга Сумская призналась, что еще ее родители пели песни Поклада, и она не представляла, что когда-то будет сидеть за одним столом с ним: "Разве я могла подумать, что в будущем мы с Виталием лично будем общаться с великим композитором современности у него дома".

О детском восприятии композитора вспомнила Ирина Эстер, дочь поэта Александра Вратарева, который работал с Покладом: "Пятилетняя я пробиралась в кабинет Игоря Дмитриевича и немножечко подслушивала и подглядывала рождение новых миров. Огромный рояль стоял как остров посреди кабинета. Там было очень много книг и приятно пахло шоколадом. Он никогда не относился ко мне как к маленькому ребенку. Он задавал мне взрослые вопросы о музыке и, когда я что-то не совсем понимала, – растолковывал".

Несмотря на славу, Игорь Поклад оставался скромным и внутренне глубоким человеком. Его коллеги говорят, что за спокойствием скрывалась бешеная энергия – и именно эта комбинация создавала магию его музыки.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о легендарном Игоре Поклада и каким был его последний день рождения. В связи с состоянием здоровья композитора праздник состоялся дома, в тесном семейном кругу.

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