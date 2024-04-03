Букмекеры снова опустили Украину в рейтинге Евровидения 2024: какое место у alyona alyona и Jerry Heil

В рейтинге букмекеров Евровидения 2024 Украина опустилась на пятую строчку. Это впервые за последние месяцы отечественные представительницы – alyona alyona и Jerry Heil – потеряли позиции так сильно, уступив конкурентам из Швейцарии, Хорватии, Италии и Нидерландов.

Пока шансы украинок на победу уменьшились до 9% – это на 11% меньше, чем у лидера рейтинга. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

У букмекеров появился новый фаворит – участник из Швейцарии Nemo, который через несколько дней с четвертого места поднялся на первую ступеньку. Его показатель увеличивается ежедневно и достиг уже 20%, хотя причина столь стремительного роста шансов остается непонятной. Больше о неординарном конкурсанте – читайте в материале.

"Серебро" букмекеров отвоевал представитель Хорватии Бейби Лазанья. Так сложилось, что артиста, разрывающего чарты, присмотрелись на роль дублера Нацотбора своей страны, но он поразил весь мир и имеет неплохие шансы на победу – 16%.

Третье место пока удерживает итальянская певица Анджелина Манго с песней "La noia". За последние 8 лет она станет первой женщиной среди представителей Италии на песенном конкурсе. Сейчас ее шансы на победу составляют 12%.

С четвертым в рейтинге участником, имеющим 10% – Joost Klein из Нидерландов – тоже не все так просто. Его конкурсная песня Europapa стала самой популярной и собрала больше всего просмотров в YouTube. Более того, фанаты конспирологических теорий делают свои ставки именно на нидерландца, ведь ровно 50 лет назад сценарий проведения шоу был практически идентичным.

Пятерку лидеров закрывает Украина. Отрыв наших участниц от шестого места – Бельгии – 4%. Однако ситуация еще не может меняться в пользу любой страны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Люксембург официально заявил о своем возвращении на сцену Евровидения 2024, которое состоится в Мальме, Швеция. Последний раз Великое Герцогство принимало участие в песенном конкурсе в 1993 году.

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