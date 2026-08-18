Вид на Подол и Верхний город с Труханова острова: уникальная панорама Киева 1874 года. Фото

Благодаря Франсу Мезеру у нас появилась невероятная возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. В частности, на фотографии 1874 года можно рассмотреть уникальную панораму Подола и Верхнего города.

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Старый снимок опубликовали в сообществе "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"Из фотоальбома 1874 года. Киев. Вид на Подол и Верхний город с Труханова острова", – говорится в сообщении.

На уникальной панораме Франца Мезера можно рассмотреть, как выглядела историческая часть столицы Украины более 150 лет назад.

Францишек Казимирович Мезер (1830–1922) – киевский художник и фотограф. Преподавал рисование в Киевском институте дворянских девушек. Имел официальный статус фотографа Университета Святого Владимира в Киеве (имени Тараса Шевченко). Вошел в историю как мастер качественных снимков, видов старого Киева. В Национальной научной библиотеке имени В. И. Вернадского сохранился альбом старинных фотографий Киева конца XIX – начала XX века.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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