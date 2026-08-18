"Не пью уже третий месяц": Тоня Матвиенко завязала с алкоголем ради тайного желания

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что отказалась от пагубной привычки – употребления алкоголя. Уже три месяца артистка не пьет спиртных напитков, а причиной такой аскезы стало стремление воплотить в жизнь личное желание.

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Пока что знаменитость не стала раскрывать интригу относительно того, что именно загадала, лишь подчеркнула: прошла большую часть пути к достижению задуманного. Об этом она рассказала в комментарии для "ЖВЛ".

"Я отказалась от алкоголя. Не пью уже третий месяц, потому что загадала желание. Я уверена, что оно сбудется. Мне еще два месяца, но пока и не хочется. Все хорошо", – поделилась звезда.

По словам Тони Матвиенко, отказ от алкоголя также пойдет на пользу ее здоровью. Певица уже заметила, что стала лучше выглядеть и полностью довольна собой.

Напомним, что ранее Тоня Матвиенко откровенно признавалась: у нее возникли проблемы с алкоголем после потери мамы – народной артистки Украины Нины Матвиенко. Тогда звезда переживала невероятно сильную боль, которую пыталась "утопить" в спиртном. Более того, как вспоминала артистка, в определенный период она даже усомнилась в своем психическом здоровье, ведь слышала голос матери.

"Мама всегда разговаривала со мной, я слышала ее голос. Говорила: "Давай, вперед!" Я слышала ее комментарии. Говорила: "Я ушла, но это не значит, что ты должна сломаться. У тебя жизнь продолжается. После моей смерти увидишь – будешь петь. И не упусти этот шанс". Такое она мне говорила. В тот момент казалось, что я схожу с ума", – поделилась исполнительница.

А вот прийти в себя Тоне Матвиенко помогла работа. В сложный период певице позвонили из университета, где она преподавала, и попросили вернуться из-за начала экзаменов у студентов.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тоня Матвиенко рассказала об абюзе в первом браке и призналась, почему ушла от мужа, от которого родила в 17 лет.

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