Почему Люксембург не участвовал в Евровидении 30 лет и что известно о TALI, которая представит страну впервые с 1993 года

В мае прошлого года Люксембург официально заявил о своем возвращении на сцену Евровидения-2024, которое состоится в Мальме, Швеция. Последний раз Великое Герцогство принимало участие в песенном конкурсе в 1993 году.

Интересно, что страна считается одним из самых успешных участников, ведь имеет в своем арсенале 5 побед. Через 40 лет с момента последней, Люксембруг снова готов бороться за первое место на Евровидении-2024.

"Мы рады снова приветствовать Люксембург на песенном конкурсе Евровидение после 30 лет. У страны один из самых успешных рекордов в конкурсе с 5 победами только за первые три десятилетия конкурса. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с RTL над их возвращением на крупнейшее в мире событие живой музыки в 2024 году", – сказал Мартин Остердал, исполнительный супервайзер песенного конкурса.

Почему Люксембург более 30 лет не участвовал в Евровидении

Люксембург был одной из стран-участников первого Евровидения в 1956 году. В 1972 и 1973 годах страна дважды завоевывала "золото" песенного конкурса. Несмотря на успех и многочисленные победы (больше только у Ирландии и Швеции), Великое Герцогство решило больше не участвовать в Евровидении после 1993 года. Причиной стал ряд неудачных выступлений в 80-х и начале 90-х годов.

Что известно о TALI – представительнице Люксембурга на Евровидении-2024

Певица TALI с песней "Fighter" (с англ. – "Боец") представит Великое Герцогство на сцене шведского города Мальме уже 9 мая, в первом полуфинале. Лирика композиции рассказывает об стойкости и силе, поощряя слушателей никогда не сдаваться.

23-летняя Тали Голергант живет в Нью-Йорке, где работает тренером по вокалу и учителем музыки. Она также играет в таких мюзиклах, как Les Misérables (по мотивам Гюго "Отверженные"), и выпустила свой первый альбом в 2021 году.

В возрасте 10 лет Голергант переехала в Люксембург и посещала Международную школу. Свои ранние годы Тали провела в Южной Америке, где начала обучаться игре на фортепиано в возрасте шести лет. Она продолжала брать уроки танцев в Люксембурге, прежде чем переехать в Нью-Йорк.

Тали закончила свою дипломную работу по музыкальному театру в 2023 году. Она работает и проживает в Нью-Йорке, но в начале декабря бросила преподавательскую деятельность, чтобы принять участие в Люксембургском песенном отборе.

Ведущая "Дневников Евровидения" Анна Тульева пообщалась с представительницей Великого Герцогства, чтобы узнать впечатление TALI от участия в песенном конкурсе. Певица призналась, что была в шоке, узнав о таком шансе. "От последнего участия Люксембурга прошло больше лет, чем я живу. Мне 23, а прошел 31 год. Вау! Я до сих пор не могу описать словами, что я чувствую, но я так счастлива", – поделилась исполнительница.

Однако Голергант не скрывает – она волнуется и ощущает давление со всех сторон. "От меня самой, от друзей, семьи, от Люксембурга, от мира. Но я буду стараться как можно лучше представить свою страну и себя на сцене", – добавляет TALI.

Что TALI думает об Украине

К слову, украинский режиссер и креативный директор Герман Ненов стал постановщиком люксембургского номера на Евровидении. "Я очень рада работать с украинской командой", – говорит конкурсантка. Она также отметила, что организовывает благотворительные события для украинских беженцев в Люксембурге. Среди украинских представителей Голергант выделила Злату Огневич с песней "Gravity" и Руслану с ее "Дикими танцами".

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