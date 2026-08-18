Свалка и разруха. В сети показали, во что оккупанты в Донецке превратили легендарный стадион "Шахтера". Видео

Легендарный стадион "Шахтер", который находится на территории центрального парка культуры и отдыха имени А. Щербакова в Донецке, продолжает разрушаться. На новом видео, которое опубликовал Telegram-канал Donetsk Live видно, что трибуны заросли растительностью, а футбольное поле превратилось в место складирования строительного мусора.

Видео дня

Газон полностью отсутствует, бетонные конструкции в некоторых местах начали осыпаться, а сама территория арены больше напоминает площадку для строительного мусора.

В кадр попал и старый информационный плакат, который висел на одной из стен. Там можно заметить цены на билеты: 15 грн в центральные сектора и 5 грн в сектора за воротами.

Стадион "Шахтер" открыли 5 сентября 1936 года. За время существования арена пережила четыре реконструкции, еще одна должна была начаться в 2011 году.

Стадион был домашней ареной "Шахтера" до 2004 года, после чего команда переехала на "Донбасс Арену". Именно на старой арене донецкий клуб выиграл первый чемпионат независимой Украины.

В 1995 году на стадионе произошел взрыв, в результате которого погиб президент "Шахтера" Ахать Брагин. Взрыв произошел во время матча, для его организации использовали мощное радиоуправляемое устройство.

На этой арене "Шахтер" также провел свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов. Встреча с эстонской "Левадией" завершилась победой донецкой команды со счетом 4:1.

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