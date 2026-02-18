Страна, которая 11 раз занимала последнее место на Евровидении, возглавила рейтинг букмекеров, а шансы Украины упали. Таблица

С приближением международного песенного конкурса Евровидение 2026 букмекерские конторы все активнее делают прогнозы на победителя. За три месяца до проведения масштабного шоу рейтинг неожиданно возглавила Финляндия, которая за весь период участия в соревновании лишь однажды занимала первое место.

Несмотря на то, что страна еще даже не выбрала своего представителя, букмекеры оценивают ее шанс на победу в 11%. Об этом стало известно из данных на сайте Eurovisionworld.

Тем временем Украина опустилась в общем рейтинге стран-участниц Евровидения 2026. В период с 23 января по 14 февраля наша Родина удерживала пятое место, а теперь оказалась на седьмом. Шанс нашего государства одержать победу оценивается в 5%.

История Финляндии на Евровидении

В рамках международного песенного конкурса Финляндия дебютировала в 1961 году. С того момента страна получила некий титул "неудачника", ведь восемь раз занимала последнее место, три из которых с нулевым результатом. Из-за таких оценок Финляндия даже была исключена из конкурса в 1995, 1997, 1999, 1999, 2001 и 2003 годах.

Однако 2006-й стал для страны действительно феерическим – группа Lordi победила на Евровидении с композицией Hard Rock Hallelujah. Музыкальная работа артистов отличалась от всех других треков в стиле поп, поэтому и смогла завоевать расположение еврофанов и профессионального жюри. Но после этого страну снова накрыла "волна" неудач. Представители Финляндии еще три раза занимали последние места.

Как ранее писал OBOZ.UA, в этом году 70-е юбилейное Евровидение состоится в столице Австрии – Вене. Страна-хозяин активно готовится к проведению масштабного шоу и уже даже показала, как будет выглядеть главная сцена. Вдохновением для оформления площадки стала венская сецессия, поэтому в дизайне присутствуют геометрические орнаменты, листья и изогнутые линии.

Украину на песенном конкурсе представит LELÉKA с треком Ridnym. Именно ее перформанс получил наивысшее количество баллов во время Национального отбора 2026, что и подарило "билет" на главную сцену Европы.

