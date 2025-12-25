Бритни Спирс закрутила 'роман' с 'двойником' своего бывшего мужа

Американская звезда Бритни Спирс опубликовала видео с прогулки на лодке у побережья Калифорнии, на котором появилась рядом с загадочным мужчиной. В ролике певица целует его в щеку, что привлекло внимание пользователей соцсетей из-за внешнего сходства мужчины с ее бывшим мужем Сэмом Асгари.

Видео дня

После появления видео фанатский ресурс Brit pop news со ссылкой на источники, приближенные к певице, сообщили, что мужчина не является ее новым партнером. По их словам, речь идет об охраннике и помощнике Бритни, а между ними якобы нет романтических отношений.

По информации инсайдеров, поцелуи, которые попали на видео, носили шуточный характер и не были проявлением романтической близости.

В ролике Бритни предстает в ярко-розовом бикини, отдыхая на лодке и снимая себя на камеру. Рядом с ней – мужчина в черной рубашке, солнцезащитных очках и шляпе, который старался оставаться незаметным.

Певица улыбается, общается с мужчиной, целует его в щеку, а затем демонстрирует "фирменные" танцевальные движения. В определенный момент он показывает ей жест "пять", и певица со смехом повторяет его. Именно эти моменты заставили многих поклонников предположить, что между ними может быть нечто большее, чем дружба.

Это не первое появление загадочного мужчины рядом со Спирс. Ранее его замечали на видео с ее празднования дня рождения 2 декабря в Мексике. Тогда источники сообщали, что певица была в хорошем настроении, активно общалась с гостями и выглядела расслабленной. Она находилась рядом с этим мужчиной и он почти не отходил от нее в течение вечера.

Если предположения о новом романе все же подтвердятся, это станет первой публичной романтической связью Бритни после ее разрыва с Полом Ричардом Солизом, с которым она состояла в отношениях в 2023–2025 годах. Близкое окружение певицы тогда было обеспокоено этими отношениями из-за проблемного прошлого мужчины.

До этого Бритни была замужем за фитнес-тренером Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, а в 2021-м объявили о помолвке. Брак длился около 14 месяцев и завершился официальным разводом в декабре 2024 года. Причины разрыва публично не комментировались, однако в медиа неоднократно появлялись сообщения о напряженных отношениях между супругами.

Ранее OBOZ.UA писал, что после развода Бритни Спирс в октябре 2024 года заявила, что "вышла замуж за саму себя", опубликовав видео в свадебном платье и фате. Тогда певица назвала это одним из лучших решений в своей жизни.

