Бритни Спирс закрутила "роман" с "двойником" своего бывшего мужа

Бритни Спирс закрутила 'роман' с 'двойником' своего бывшего мужа

Американская звезда Бритни Спирс опубликовала видео с прогулки на лодке у побережья Калифорнии, на котором появилась рядом с загадочным мужчиной. В ролике певица целует его в щеку, что привлекло внимание пользователей соцсетей из-за внешнего сходства мужчины с ее бывшим мужем Сэмом Асгари.

После появления видео фанатский ресурс Brit pop news со ссылкой на источники, приближенные к певице, сообщили, что мужчина не является ее новым партнером. По их словам, речь идет об охраннике и помощнике Бритни, а между ними якобы нет романтических отношений.

По информации инсайдеров, поцелуи, которые попали на видео, носили шуточный характер и не были проявлением романтической близости.

В ролике Бритни предстает в ярко-розовом бикини, отдыхая на лодке и снимая себя на камеру. Рядом с ней – мужчина в черной рубашке, солнцезащитных очках и шляпе, который старался оставаться незаметным.

Певица улыбается, общается с мужчиной, целует его в щеку, а затем демонстрирует "фирменные" танцевальные движения. В определенный момент он показывает ей жест "пять", и певица со смехом повторяет его. Именно эти моменты заставили многих поклонников предположить, что между ними может быть нечто большее, чем дружба.

Бритни Спирс закрутила "роман" с "двойником" своего бывшего мужа

Это не первое появление загадочного мужчины рядом со Спирс. Ранее его замечали на видео с ее празднования дня рождения 2 декабря в Мексике. Тогда источники сообщали, что певица была в хорошем настроении, активно общалась с гостями и выглядела расслабленной. Она находилась рядом с этим мужчиной и он почти не отходил от нее в течение вечера.

Если предположения о новом романе все же подтвердятся, это станет первой публичной романтической связью Бритни после ее разрыва с Полом Ричардом Солизом, с которым она состояла в отношениях в 2023–2025 годах. Близкое окружение певицы тогда было обеспокоено этими отношениями из-за проблемного прошлого мужчины.

Бритни Спирс закрутила "роман" с "двойником" своего бывшего мужа

До этого Бритни была замужем за фитнес-тренером Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, а в 2021-м объявили о помолвке. Брак длился около 14 месяцев и завершился официальным разводом в декабре 2024 года. Причины разрыва публично не комментировались, однако в медиа неоднократно появлялись сообщения о напряженных отношениях между супругами.

Бритни Спирс закрутила "роман" с "двойником" своего бывшего мужа

Ранее OBOZ.UA писал, что после развода Бритни Спирс в октябре 2024 года заявила, что "вышла замуж за саму себя", опубликовав видео в свадебном платье и фате. Тогда певица назвала это одним из лучших решений в своей жизни.

