Развод Бритни Спирс: СМИ узнали деликатные подробности 'измены', а муж певицы подтвердил слухи

41-летняя американская певица Бритни Спирс и 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари подтвердили, что их брак распался через год после женитьбы. За последние сутки иностранные таблоиды узнали много деликатных подробностей от инсайдеров, приближенных к семье.

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В частности, детали "измены" артистки, якобы случившейся в доме пары во время командировки Сэма Асгари. По данным TMZ, Спирс переспала с прислугой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение, которые чувствуем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего. Бывает всякое д*рьмо. Просьба о конфиденциальности кажется бессмысленной, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и вдумчивыми", – написал Сэм Асгари.

Певица разрыв не прокомментировала, но считается, что причина в ее неверности. По данным разных таблоидов, ссылающихся на свои источники, спортсмен на камерах видеонаблюдения увидел, как жена изменяла ему с кем-то из работников дома.

Как пишут СМИ, Бритни просила прислугу фотографировать и снимать ее обнаженной, пока мужа не было дома. Кроме этого, Сэм Асгари якобы не раз страдал от агрессии жены, которая его "била и кусала".

Ранее таблоиды узнали, что фитнес-тренер требует денег от бывшей, чтобы молчать о деталях развода.

По данным PageSix, экс-возлюбленный Спирс грозит обнародовать "очень позорную информацию" о певице, если брачный договор не будет пересмотрен в его пользу. Команда и друзья артистки называют это шантажом и уверены, что все состояние и тайны певицы хорошо защищены законом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари 9 июня 2022 года. Церемония, которую, по сообщениям инсайдеров, звезда очень ждала, чуть не сорвалась из-за ее бывшего мужа.

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