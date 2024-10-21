Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя и показала 'свадебный' образ. Видео

Американская певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя. Артистка опубликовала видео, на котором она танцует в атласном кремовом платье и фате, добавив, что это было ее лучшим решением.

Видео дня

"День, когда я вышла замуж за себя... Вспоминаю его, потому что это может показаться глупым, но я думаю, что это самый гениальный поступок, который я когда-либо совершала!" – говорится на Instagram -странице звезды. Неизвестно, когда и как Бритни праздновала этот необычный союз, но в прошлом она рассталась с 30-летним бывшим мужем Хесамом Асгари.

Пара была вместе с 2016 года, больше года – в браке. Причиной развода стало обвинение Спирс со стороны экс-любимого в измене. У супругов не было общих детей. После развода Бритни вызвала беспокойство своим нестабильным поведением в социальных сетях.

В одном из постов она непосредственно затронула тему развода, написав: "Как всем известно, мы с Хесамом больше не вместе... 6 лет – это долгое время, чтобы быть с кем-то, поэтому я немного шокирована, но… я здесь не для того, чтобы объяснять почему, потому что это, честно говоря, никого не касается!" Несмотря на это, звезда отметила, что ей тяжело "терпеть эту боль" и "притворяться сильной".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Бритни Спирс оскандалилась в роскошном отеле из-за бойфренда и мамы: завернулась в одеяло и держала в руках подушку. Подробности – в нашем материале.

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