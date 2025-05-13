'Братья Борисенко украли костюмы у Сердючки': сеть взорвалась мемами после выступления Исландии на Евровидении 2025. Видео

Первое выступление на первом полуфинале Евровидения 2025 – исландский дуэт Væbс песней Róa – взорвало украинские соцсети мэмами. Многие нашли схожесть Маттиаса Давида и Хаульфдана Хельги Маттиассона с украинскими Братьями Борисенко, а их серебристые костюмы напомнили Верку Сердючку на этом же конкурсе в 2007 году.

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Жители Украины увидели выступление Væb в прямой трансляции со швейцарского города Базеле примерно в 22:20 вторника. Традиционно песенное состязание показывает "Суспільне".

Выступление Исландии на конкурсе:

Væb произносится как "вайб". Дуэт дебютировал в музыкальной индустрии в 2022 году, а коммерческого успеха добился год спустя. Их песня Róa (в переводе с испанского – "гребля") рассказывает о том, что никакие препятствия не могут остановить на пути к цели.

Кстати, Væb попадал в скандал с якобы плагиатом Róa – трек подозрительно похож на Hatunat HaShana израильских исполнителей Итая Леви и Эяля Голана (в итоге исландская государственная телерадиокомпания пришла к выводу, что песни не имеют достаточного существенного сходства).

Но украинцев, судя из реакций в интернете, больше волновало другое сходство – певцов Væb с Владимиром и Александром Борисенко.

"Братья Борисенко изменились за лето", "Братья Борисенко должны быть на каждом Евровидении", "Ура, Братья Борисенко! Натянули очки с брюликами и думают их никто не узнает", "Исландия – это Братья Борисенко украли костюмы у Сердючки", "Реинкарнация", "Братья вообще не поменялись", – шутят в сети.

Как писал OBOZ.UA:

– В первом полуфинале 13 мая нашу страну на Евровидении 2025 представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

– О том, могут ли украинцы голосовать и как это сделать, читайте в материале по ссылке.

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