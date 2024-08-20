Беременная блогер-миллионник Юля Верба попалась на фейке о 'Холостяке'. Видео

Популярная украинская блогер-миллионник Юлия Верба попалась на фейке о новом сезоне украинского шоу "Холостяк" от телеканала СТБ. По словам инфлюэнсера, главным героем проекта стал ее товарищ по имени Егор и он, мол, "полностью изменил правила шоу".

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Об этом Верба рассказала в Instagram-stories. "Там надо набрать 20 участниц: 10 участниц будет набирать СТБ на кастинге, а 10 участниц будет выбирать Егор среди своих подписчиц. Поэтому нужно просто его зафрендить, чтобы он вас увидел и все. Там никаких сложных условий и так далее", – говорится в видео.

На самом же деле "резонансная" новость оказалась рекламой малоизвестного блогера. Как известно, новым холостяком стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Премьера нового сезона шоу запланирована на осень 2024 года. Недавно в сети всплыли кадры со съемок проекта, где засветились лица двух участниц.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что у 13-м сезоне шоу "Холостяк" ввели новое модное правило: оно касается участниц, героя и Григория Решетника.

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