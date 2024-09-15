Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые после развода вышли на публику с детьми

Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес после оглашения о своем разводе появились на публике вместе с детьми. Они направлялись в гостиницу Beverly Hills в Лос-Анджелесе, США, и что-то бурно обсуждали.

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О разрыве звездных супругов стало известно 20 августа после поданного заявления на развод. В течение почти месяца актер и певица не попадались на глаза папарацци, но вот, вероятно, во время отдыха появились вместе, да еще и с детьми. People пишет, что произошло это в субботу, 14 сентября.

На фото Джей Ло была одета в черный укороченный свитер и темно-синие джинсы с завышенной талией. На плече у нее висела сумка с леопардовым принтом. В свою очередь, Бен Аффлек создал чуть ли не фемили-лук с певицей, ведь надел синюю рубашку, джинсы и кроссовки Nike с голубыми вставками.

Обе звезды попытались скрыть свою личность за солнцезащитными очками, однако сделать это удачно не получилось.

На других кадрах, опубликованных DeuxMoi, видна бывшая пара, которую сфотографировали в черном внедорожнике. Бен Аффлек вел машину, а Дженнифер Лопес сидела на пассажирском сиденьи. Из машины они вышли вместе с детьми.

Известно, что на развод Джей Ло подала 20 августа после того, как два года прожила в отношениях с актером. В заявлении звезда указала 26 апреля как дату их разрыва. "Она очень старалась, чтобы все получилось, и у нее разбито сердце. Дети являются главным приоритетом, как всегда", – сообщал инсайдер.

Однако еще в мае начали распространяться слухи о расторжении их отношений. Приблизительно в то время певицу заметили в Беверли-Гиллз без мужа, но, как предполагали фанаты, с риелтором. В медиа пополз слух, что актриса ищет себе новый дом. Это показалось фанатам странным, ведь только недавно звезды приобрели роскошное поместье мечты.

Уже в июне пара выставила свой новый особняк на продажу, что только больше заставило поклонников убедиться в правдивости слухов. Звездная пара не подтверждала свой развод. Друзья супругов убеждали, что Джей Ло и Бен сразу не полюбили особняк в Беверли-Хиллз, который они приобрели в прошлом году за 61 миллион долларов, поэтому и решили продать.

Ранее OBOZ.UA писал, как Дженнифер Лопес переживает развод: она невероятно разочарована. Она приняла сложное решение, потому что хотела "спокойно двигаться вперед".

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