'Она разочарована': окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

После того, как американская певица Дженнифер Лопес подала на развод со своим мужем, актером Беном Аффлеком, ее отношение к бывшему избраннику значительно ухудшилось. Близкое окружение 55-летней звезды отметило: она разочарована экс-мужем, которого уже заподозрили в новом романе.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на собственных инсайдеров, несмотря на то, что супруги в течение длительного времени жили отдельно, разрыв отношений стал травмирующим событием для Джей Ло. Она приняла сложное решение, потому что хотела "спокойно двигаться вперед".

"Развод действительно сильно ударил по ней. Она очень расстроена и разочарована Беном", – рассказало окружение исполнительницы.

По словам источника, приближенного к знаменитости, Дженнифер Лопес не чувствует себя комфортно даже в собственном доме, который приобрела в браке с 52-летним актером в начале семейной жизни: "Они с Беном купили имение для всей семьи. Он слишком велик для нее и наполнен большим количеством воспоминаний".

Американка решилась на развод, поскольку хотела "поставить точку" в долгосрочных спорах, возникающих у пары. По мнению окружения звезды, возможно, она не совсем стремилась разрывать романтические отношения, но однозначно имела цель "все выяснить".

Другой источник сообщил People, что Дженнифер Лопес чувствует себя гораздо лучше и, кажется, чувствует облегчение после завершения запутанных отношений.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бена Аффлека, разводящегося с Джей Ло, заподозрили в новом романе. Актера заметили с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кэтлина "Кик" Кеннеди.

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