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"Она разочарована": окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
993
'Она разочарована': окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

После того, как американская певица Дженнифер Лопес подала на развод со своим мужем, актером Беном Аффлеком, ее отношение к бывшему избраннику значительно ухудшилось. Близкое окружение 55-летней звезды отметило: она разочарована экс-мужем, которого уже заподозрили в новом романе.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на собственных инсайдеров, несмотря на то, что супруги в течение длительного времени жили отдельно, разрыв отношений стал травмирующим событием для Джей Ло. Она приняла сложное решение, потому что хотела "спокойно двигаться вперед".

"Она разочарована": окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

"Развод действительно сильно ударил по ней. Она очень расстроена и разочарована Беном", – рассказало окружение исполнительницы.

По словам источника, приближенного к знаменитости, Дженнифер Лопес не чувствует себя комфортно даже в собственном доме, который приобрела в браке с 52-летним актером в начале семейной жизни: "Они с Беном купили имение для всей семьи. Он слишком велик для нее и наполнен большим количеством воспоминаний".

"Она разочарована": окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

Американка решилась на развод, поскольку хотела "поставить точку" в долгосрочных спорах, возникающих у пары. По мнению окружения звезды, возможно, она не совсем стремилась разрывать романтические отношения, но однозначно имела цель "все выяснить".

"Она разочарована": окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

Другой источник сообщил People, что Дженнифер Лопес чувствует себя гораздо лучше и, кажется, чувствует облегчение после завершения запутанных отношений.

"Она разочарована": окружение Джей Ло рассказало, как певица переживает развод с Беном Аффлеком на фоне слухов о его новом романе

Ранее OBOZ.UA писал, что Бена Аффлека, разводящегося с Джей Ло, заподозрили в новом романе. Актера заметили с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кэтлина "Кик" Кеннеди.

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